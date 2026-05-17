Taraftarları Taşıyan Araç Kaza Yaptı, 2'si Ağır 27 Yaralı
Malatya-Kayseri karayolunun Sivas il sınırında meydana gelen trafik kazasında, futbol maçından dönen aracın içinde bulunan 27 kişi yaralandı. Yaralılardan 2'sinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Edinilen bilgiye göre kaza, saat 03.50 sıralarında Malatya-Kayseri karayolunun Sivas il sınırında meydana geldi.
Ankara’da oynanan Malatya Yeşilyurtspor - Çorluspor 2. Lig’e yükselme final müsabakasından dönen taraftarları taşıyan, Tanrıverdi firmasına ait 44 BR 028 plakalı midibüs, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak şarampole devrildi.
Kazada 2’si ağır 27 taraftar yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Sivas’ın Gürün ilçesi ve Kayseri’nin Pınarbaşı ilçesindeki hastanelere kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme sürüyor.
Kaynak: İHA
