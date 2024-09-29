Tapusu Olan Herkesi İlgilendiriyor! Miras Paylaşımında Sistem Sil Baştan Değişti
Bugünden itibaren tapu işlemleri ve miras paylaşımı konusundaki düzenlemelerde köklü değişiklikler yürürlüğe girdi. Bu değişiklikle birlikte, mirasın eşit paylaşım zorunluluğu tamamen kaldırıldı.
Kaynak: Haber Merkezi
Yeni düzenleme, tapu işlemleri ve miras paylaşımında birçok işlemi etkiliyor. Özellikle hisseli taşınmazların satışına ilişkin kurallar yeniden belirlendi.Yürürlüğe giren yeni düzenlemeye göre, daha önce mirasın eşit şekilde paylaştırılması zorunluluğu ortadan kaldırıldı. Artık aile içindeki gayrimenkullerin devri işlemleri, noter onayı olmaksızın gerçekleştirilebilecek. Aile üyeleri, yazılı anlaşmalar yaparak devri gerçekleştirebilecekler.
Aynı zamanda, hisseli bir taşınmazın satışı için tüm hissedarların ortak karar alması ve bu işlemlere doğrudan katılması gerekecek. Ancak, hissedarlar avukatlarına vekalet vererek bu zorunluluktan muaf olabilecekler.
Yeni düzenlemelerle birlikte, miras paylaşımında eşitlik zorunluluğu kaldırıldı. Aile bireyleri artık, aralarında yazılı anlaşmalar yaparak miras paylarını daha esnek bir şekilde belirleyebilecekler. Bu düzenleme, aile içindeki huzuru koruma ve bireysel tercihlere uygun bir paylaşım yapma imkanı tanıyor.
GAYRİMENKUL DEVRİ ARTIK DAHA KOLAY
Kardeşler arasında gayrimenkul devri, noter onayına ihtiyaç duymadan sadece yazılı anlaşmalarla gerçekleştirilebilecek. Bu değişiklik, mülk paylaşımının hızlı ve kolay bir şekilde yapılmasını sağlayarak miras sürecindeki bürokratik engelleri ortadan kaldırıyor.
HİSSELİ TAPULARA ORTAK ONAY ZORUNLULUĞU
Hisseli tapularda taşınmaz satışının yapılabilmesi için tüm hissedarların onayı gerekecek. Ancak hissedarlar, avukatlarına yetki vererek bu zorunluluktan muaf olabilecekler. Bu değişiklik, hisseli taşınmazlarla ilgili anlaşmazlıkların en aza indirilmesini hedefliyor.
Daha önceki eşit miras paylaşımı zorunluluğu, birçok ailede gerginliklere yol açıyordu. Yeni düzenleme ile taraflar, aile dinamiklerine ve kişisel tercihlere uygun olarak miras paylaşımını gerçekleştirebilecekler. Bu esneklik, miras paylaşımında daha barışçıl bir sürecin oluşmasına zemin hazırlıyor.