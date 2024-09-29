Tapusu Olan Herkesi İlgilendiriyor! Miras Paylaşımında Sistem Sil Baştan Değişti

Yeni düzenleme, tapu işlemleri ve miras paylaşımında birçok işlemi etkiliyor. Özellikle hisseli taşınmazların satışına ilişkin kurallar yeniden belirlendi.Yürürlüğe giren yeni düzenlemeye göre, daha önce mirasın eşit şekilde paylaştırılması zorunluluğu ortadan kaldırıldı. Artık aile içindeki gayrimenkullerin devri işlemleri, noter onayı olmaksızın gerçekleştirilebilecek. Aile üyeleri, yazılı anlaşmalar yaparak devri gerçekleştirebilecekler.

Aynı zamanda, hisseli bir taşınmazın satışı için tüm hissedarların ortak karar alması ve bu işlemlere doğrudan katılması gerekecek. Ancak, hissedarlar avukatlarına vekalet vererek bu zorunluluktan muaf olabilecekler.

Yeni düzenlemelerle birlikte, miras paylaşımında eşitlik zorunluluğu kaldırıldı. Aile bireyleri artık, aralarında yazılı anlaşmalar yaparak miras paylarını daha esnek bir şekilde belirleyebilecekler. Bu düzenleme, aile içindeki huzuru koruma ve bireysel tercihlere uygun bir paylaşım yapma imkanı tanıyor.