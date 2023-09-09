Tapusu olan herkesi ilgilendiriyor: Dikkat, sizin de başınıza gelmesin!
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Bilgi Teknolojileri Dairesi Başkanı Cevdet Ekmel Hatipoğlu, vatandaşlara önemli uyarılarda bulundu. Hatipoğlu, dolandırıcılara karşı tapu sahiplerinin işlemlerini 'tkgm.gov.tr' adresinden yapmalarını ve e-Devlet şifrelerini sık sık değiştirmelerini tavsiye etti.
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Bilgi Teknolojileri Dairesi Başkanı Cevdet Ekmel Hatipoğlu, kurumun teknolojiyi ve dünyadaki gelişmeleri takip ettiğini, yeni teknolojik uygulamaları da e-Devlet ya da kurumun internet sitesi aracılığıyla kullanıcılara sunduklarını belirtti.
Teknolojiyi güvenli bir uygulamayla vatandaşın kullanımına sunarken bilgisayar korsanlarının (hackerların) da buna karşılık yasal olmayan işler geliştirdiklerini ifade eden Hatipoğlu, son günlerde vatandaşlardan web tapu üzerinden yürütülen randevu sistemine ilişkin şikayet ve ihbar aldıklarını söyledi.
"Yaptığımız incelemelerde, web sitemizin diğer kurumlarda da olduğu gibi kopyalandığını, sahtelerinin üretildiğini, burada da kişisel bilgiler üzerinden kredi kartı bilgilerine ve banka hesap numaralarına ulaşılarak birtakım menfaatler temin edildiğini tespit ettik." ifadesini kullanan Hatipoğlu, şunları kaydetti:
"Bunun için üst normdaki kamu kurum kuruluşlarımızla bu sitelerle ilgili gerekli tedbirleri aldık, kapatılması ile ilgili gerekli yasal girişimlerimizi yaptık. Korsanların, dolandırıcıların engellenmesi ile ilgili sorunumuz kalmadı."