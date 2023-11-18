Tapuda yeni dönem: Tüm sistem sil baştan değişiyor!
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, tapu sahiplerini ilgilendiren yeni bir düzenleme için düğmeye bastı. Düzenlemeyle birlikte sistem baştan sonra değişecek.
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, yeni bir uygulama için düğmeye bastı. "Türkiye Tapu" uygulaması, tapu işlemlerini online olarak çözmeyi hedefliyor. Uygulamanın kullanılmaya başlanacağı tarih ise 2024'ün sonu olarak işaret edildi.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına bağlı Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, tapu işlemlerinin hızlandırılması amacıyla pek çok çalışma gerçekleştirdi.
Bu çerçevede, yurttaşların her türlü tapu işlemini fiziksel ortama ihtiyaç duymadan güvenli bir şekilde internet üzerinden gerçekleştirebilmeleri için WebTapu uygulaması devreye alındı.
e-Devlet üzerinden her türlük evrak işlemlerinin de gerçekleştirilebildiği sistemin kullanımı zamanla artarak günlük işlem sayısı 200 bine ulaştı. Uygulama ile Türkiye'nin ve Bakanlık uygulamalarının dijitalleşmesine yeni bir katkı sunulmuş olundu.
"Türkiye Tapu" uygulaması 2024 yılının sonunda devreye alınacak
Öte yandan tapu işlem süreçlerini kişi ve mekana bağlı kalmadan çözmeyi amaçlayan "Türkiye Tapu" uygulamasının 2024 yılının sonunda devreye alınması planlanıyor.
Uygulamanın hayata geçmesiyle tapu işlem süreçleri de personelin çevrimiçi işlemleriyle çok daha hızlı bir şekilde yapılacak. Tapu satış işlemleri ayrıca 1 Temmuz'dan bu yana noterlikler vasıtasıyla da yapılabiliyor.