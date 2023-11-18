Tapuda yeni dönem: Tüm sistem sil baştan değişiyor!

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, tapu sahiplerini ilgilendiren yeni bir düzenleme için düğmeye bastı. Düzenlemeyle birlikte sistem baştan sonra değişecek.

Tapuda yeni dönem: Tüm sistem sil baştan değişiyor! - Resim: 1

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, yeni bir uygulama için düğmeye bastı. "Türkiye Tapu" uygulaması, tapu işlemlerini online olarak çözmeyi hedefliyor. Uygulamanın kullanılmaya başlanacağı tarih ise 2024'ün sonu olarak işaret edildi.

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Tapuda yeni dönem: Tüm sistem sil baştan değişiyor! - Resim: 2

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına bağlı Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, tapu işlemlerinin hızlandırılması amacıyla pek çok çalışma gerçekleştirdi.

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Tapuda yeni dönem: Tüm sistem sil baştan değişiyor! - Resim: 3

Bu çerçevede, yurttaşların her türlü tapu işlemini fiziksel ortama ihtiyaç duymadan güvenli bir şekilde internet üzerinden gerçekleştirebilmeleri için WebTapu uygulaması devreye alındı.

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Tapuda yeni dönem: Tüm sistem sil baştan değişiyor! - Resim: 4

e-Devlet üzerinden her türlük evrak işlemlerinin de gerçekleştirilebildiği sistemin kullanımı zamanla artarak günlük işlem sayısı 200 bine ulaştı. Uygulama ile Türkiye'nin ve Bakanlık uygulamalarının dijitalleşmesine yeni bir katkı sunulmuş olundu.

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Tapuda yeni dönem: Tüm sistem sil baştan değişiyor! - Resim: 5

"Türkiye Tapu" uygulaması 2024 yılının sonunda devreye alınacak

Öte yandan tapu işlem süreçlerini kişi ve mekana bağlı kalmadan çözmeyi amaçlayan "Türkiye Tapu" uygulamasının 2024 yılının sonunda devreye alınması planlanıyor.

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Tapuda yeni dönem: Tüm sistem sil baştan değişiyor! - Resim: 6

Uygulamanın hayata geçmesiyle tapu işlem süreçleri de personelin çevrimiçi işlemleriyle çok daha hızlı bir şekilde yapılacak. Tapu satış işlemleri ayrıca 1 Temmuz'dan bu yana noterlikler vasıtasıyla da yapılabiliyor.

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Tapuda yeni dönem: Tüm sistem sil baştan değişiyor! - Resim: 7
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