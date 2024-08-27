Tapuda Bu Şart Tamamen Kaldırıldı: Miras Paylaşımı Yaparken Bu Detaya Dikkat

Hisseli tapular, elbirliği mülkiyeti ve paylı mülkiyet olmak üzere iki şekilde düzenlenir. Elbirliği mülkiyetinde, taşınmaz üzerindeki paylar belirlenmez; yani hangi ortağın taşınmazın hangi kısmında ne kadar hakkı olduğu belirtilmez. Ortaklar, kendi aralarında bu paylaşımı yaparak kimin hangi bölgede ne kadar hak sahibi olduğunu kararlaştırmalıdır.