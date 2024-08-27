Tapuda Bu Şart Tamamen Kaldırıldı: Miras Paylaşımı Yaparken Bu Detaya Dikkat
Miras hukuku alanında yapılan yeni düzenlemelerle, miras paylarının kardeşlere devri artık daha hızlı ve sorunsuz bir şekilde gerçekleştirilebilecek. Bu değişiklik, miras paylaşım süreçlerini hızlandırarak, mirasçılar arasında yaşanan anlaşmazlıkların önüne geçmeyi hedefliyor.
Yeni düzenlemeye göre, kardeşler arasında yapılan yazılı anlaşmalar, noter onayı gerekmeksizin geçerli sayılacak. Bu sayede miras paylaşımı daha kolay ve hızlı bir şekilde tamamlanabilecek. Hisseli tapu sahipleri için Tapu Sicil Müdürlüğü ve noter işlemlerinin ardından sınır ve parsel belirleme süreçleri de daha şeffaf hale gelecek.
Miras kalan taşınmazların kardeşlere devri için artık sadece yazılı bir sözleşme yeterli olacak. Hissedarların ortak kararı ile tapu devri işlemleri hızla gerçekleştirilebilecek. Ayrıca, hissedarlar vekâlet vererek işlemlerini avukat aracılığıyla yürütebilecekler. Tüm hisse sahiplerinin tapuda hazır bulunması ise işlemlerin sorunsuz tamamlanması açısından önemli olacak.
HİSSELİ TAPU NEDİR?
Hisseli tapu, bir taşınmazın birden fazla kişi tarafından sahiplenildiği durumlarda kullanılan bir tapu çeşididir. Bu tür tapularda, taşınmaz üzerindeki hak sahiplerinin adları ve sahip oldukları paylar açıkça belirtilir. Bir taşınmazın tek bir kişiye ait olabileceği gibi, birden fazla kişi tarafından ortak mülkiyet şeklinde de sahiplenilebilir. Bu durumda, taşınmazın tüm ortaklarını gösteren tapu "hisseli tapu" olarak adlandırılır.
Hisseli tapular, elbirliği mülkiyeti ve paylı mülkiyet olmak üzere iki şekilde düzenlenir. Elbirliği mülkiyetinde, taşınmaz üzerindeki paylar belirlenmez; yani hangi ortağın taşınmazın hangi kısmında ne kadar hakkı olduğu belirtilmez. Ortaklar, kendi aralarında bu paylaşımı yaparak kimin hangi bölgede ne kadar hak sahibi olduğunu kararlaştırmalıdır.
Paylı mülkiyette ise, taşınmaz üzerindeki her bir hissedarın sahip olduğu pay oranları tapuda açıkça gösterilir. Bu tür tapularda, taşınmazın ortakları arasındaki hak sahipliği oranları net olarak belirtilir, böylece her bir hissedarın sahip olduğu mülkiyet payı belirgin olur.