Tapu ve Hisseli Tapu Mirasında Yeni Dönem
Miras paylaşımında önemli değişiklikler getiren yeni düzenleme yürürlüğe giriyor. Yapılan düzenlemelerle, miras paylarının kardeşlere devri daha hızlı ve etkili bir şekilde gerçekleştirilecek.
Yeni düzenleme, mirasçıların hukuki işlemlerini hızlandırarak miras paylaşımını daha etkin hale getirecek. Artık, baba ve diğer aile büyüklerinden kalan mirasların kardeşler arasında devri, daha kısa süre içinde tamamlanabilecek.
Buna göre, kardeşler arasında miras paylaşımı konusunda yaşanan anlaşmazlıkları azaltmak amacıyla yazılı anlaşmalar yeterli olacak. Noter onayına gerek kalmadan yapılan anlaşmalar, süreci hızlandıracak.
Hisseli tapu almak isteyen vatandaşlar için ise Tapu Sicil Müdürlüğü ve noter işlemlerinin tamamlanmasının ardından sınırlar ve parseller belirlenecek. Bu, hisseli tapu sahiplerine daha şeffaf bir satın alma süreci sunacak.
Miras kalan bir evin kardeşlere devri için artık yazılı bir sözleşme yeterli olacak. Hisseli tapuların satışında ise hissedarların ortak karar vermesi ve tapu devri işlemlerine bizzat katılması gerekecek. Ayrıca, hissedarlar avukat aracılığıyla işlemleri yürütebilecek ve vekâlet verme imkânından faydalanabilecekler.
Satış işlemleri sonrası, hisse sahiplerine düşen paylar ödenecek ve tapuda tüm hisse sahiplerinin hazır bulunması, işlemlerin sorunsuz tamamlanması açısından büyük önem taşıyacak.
Yeni düzenlemeler, miras işlemlerini daha hızlı ve etkili bir şekilde gerçekleştirmeyi amaçlıyor.