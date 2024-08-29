Tapu ve Hisseli Tapu Mirasında Yeni Dönem

Hisseli tapu almak isteyen vatandaşlar için ise Tapu Sicil Müdürlüğü ve noter işlemlerinin tamamlanmasının ardından sınırlar ve parseller belirlenecek. Bu, hisseli tapu sahiplerine daha şeffaf bir satın alma süreci sunacak.

Miras kalan bir evin kardeşlere devri için artık yazılı bir sözleşme yeterli olacak. Hisseli tapuların satışında ise hissedarların ortak karar vermesi ve tapu devri işlemlerine bizzat katılması gerekecek. Ayrıca, hissedarlar avukat aracılığıyla işlemleri yürütebilecek ve vekâlet verme imkânından faydalanabilecekler.