Tapu sahipleri dikkat: Son tarih açıklandı rekor cezası var!

VERGİDEN KİMLER MUAF TUTULACAK?

Emlak vergisinden mülk sahibi olan ancak diğer geliri olmayan emekliler, dul ve yetimler, şehit aileleri, gaziler ve işsizler muafiyet sağlanır. Brüt 200 metrekareyi aşmayan tek bir gayrimenkul veya hisseye sahip olanlar da emlak vergisinden muaf tutulur.