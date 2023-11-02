Tapu sahipleri dikkat: Son tarih açıklandı rekor cezası var!
Milyonlarca ev ve arsa tapusu sahibi olan vatandaşları ilgilendiren yeni bir gelişme yaşandı. Bunu yapmayan rekor ceza ödeyecek. İşte detaylar...
Türkiye'de milyonlarca tapu sahibini ilgilendiren kritik tarih yaklaşıyor. Tapu sahibi milyonlar emlak vergisi için ikinci taksit ödemesine ilişkin araştırma yapmaya devam ediyor. İşte tüm ayrıntılar...
VERGİDEN KİMLER MUAF TUTULACAK?
Emlak vergisinden mülk sahibi olan ancak diğer geliri olmayan emekliler, dul ve yetimler, şehit aileleri, gaziler ve işsizler muafiyet sağlanır. Brüt 200 metrekareyi aşmayan tek bir gayrimenkul veya hisseye sahip olanlar da emlak vergisinden muaf tutulur.
5 YIL SINIRI
Ancak vergiyi ödeyenler, ödeme yaptıkları yıl ile sınırlı olmak üzere 5 yıla kadar geri ödeme talebinde bulunabilirler.
SON TARİH AÇIKLANDI
Gecikme durumunda faiz uygulanacak. Emlak vergisi için son ödeme tarihi 30 Kasım olarak açıklandı. 30 Kasım tarihine kadar ödemesini yapmayanlar, gecikme faizi ile birlikte geri ödeme yapmak zorunda kalacaklar.
Emlak vergisi yıllık ödemenin iki taksitle yapılmasına olanak tanır, ikinci taksiti kasım ayı boyunca ödenebilir.
NE KADAR ÖDEME YAPILACAK?
Emlak vergisi tutarı, taşınmazın değerine, konumuna ve niteliğine bağlı olarak değişiklik gösterir.
HİSSELİ TAPU NEDİR?
Hisseli tapu, bir mülkiyetin birden fazla kişi tarafından ortak olarak sahiplenildiği bir tapu türünü ifade eder. Ancak bu durum, bazı riskleri beraberinde getirir.
HİSSELİ TAPU SATIŞI VE RİSKLERİ
Güven Sorunu: Birden fazla sahibin bulunması, fikir ayrılıklarına ve birlikte hareket etme gerekliliğine işaret eder. Bu, paydaşlar arasında güven sorunlarına yol açabilir, özellikle tapu üzerine ipotek konulması veya payın satılması gibi konularda sorunlar yaşanabilir.
HİSSELİ TAPU SAHİPLERİNE ÖNERİLER
Bilgi ve Karar Süreci: Hisseli tapu sahipleri, satış veya yönetimle ilgili kararlar almadan önce bir araya gelmeli ve bu süreçleri tam olarak anlamalıdır.
Şerh Koyma Hakkı: Paydaşlar, tapu siciline şerh koyarak taşınmazın satışını veya kullanımını engelleme yetkisine sahiptir.
Onarımlar ve Masraflar: Hisseli tapu sahipleri, küçük onarımları yapma ve masrafları diğer paydaşlardan talep etme yetkisine sahiptir.
Önceden Anlaşma: Gelecekte olası anlaşmazlıkları önlemek amacıyla hisseli tapu sahipleri arasında önceden bir anlaşma yapılması, hak ve sorumlulukların net bir şekilde belirlenmesine yardımcı olabilir.