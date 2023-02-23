Tapu sahipleri dikkat: Bunu yapmayan hakkını kaybedecek
Tapu sahiplerine yapılan uyarıların ardı arkası kesilmiyor. Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü (TKGM)'nde yer alan tapu kayıtlarına ilişkin çalışma başlatıldığı duyuruldu. Yapılan uyarılar kapsamında tapu sahiplerine 90 gün zaman zarfı tanındı. İşte tüm detaylar haberimizde...
Tapu sahipleri dikkat! Önalım hakkı sahibi paydaşlara gayrimenkul alıcısı tarafından satışın bildirilmesi durumunda önalım davasının açılması gerekir. Önalım davası (şufa) 3 ay içerisinde açılması hakkında uyarılar yapıldı. İşte tüm detaylar...
Tapu sahiplerine yapılan uyarıda belirlenen hakkın kullanılması için verilen süre 3 ay (90 gün) olarak belirlendi. Sürenin aşımı durumunda ise kişiler haklarını kaybediyor. Yapılan açıklamalara göre hisseli tapuda şufa yani ön alım hakkı tanınır.
Hisse sahiplerine verilen şufa hakkı süresi boyunca hisse sahibi payı satmak istemesi durumunda diğer hisse sahiplerinin öncelikli olarak satın alma hakkı bulunur. Bu durumda ise ön alım hakkı için payı satın alacak kişiye 3 ay süre verilir. 3 ay içerisinde davanın açılmaması durumunda hak kaybedilir.
Habersiz satış yapılma durumunda ise 2 yıl içinde ön alım talebiyle dava açma süresi elde edilebilir. Kişiye verilen süre içerisinde davanın açılmaması durumunda hak kaybedilir. Eğer hisse sahiplerine haber verilmeden hisse satışı yapılması durumunda itiraz hakkı kazanılır.