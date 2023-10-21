Tapu sahipleri dikkat: 1 Kasım'da başlıyor, büyük ceza geliyor!

Tapu sahipleri bu habere dikkat. 1 Kasım'da başlayacak, büyük cezalar yağacak.

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Tapu sahipleri dikkat: 1 Kasım'da başlıyor, büyük ceza geliyor! - Resim: 1

e-Devlet üzerinden getirilen şart ile konut ilanlarında sahteciliğin önüne geçilmesi hedefleniyor. İlan sahiplerinin e-Devlet üzerinden yapacağı kimlik doğrulaması ile piyasadaki manipülasyona yol açan ilanların kaldırılması amaçlanıyor.

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Tapu sahipleri dikkat: 1 Kasım'da başlıyor, büyük ceza geliyor! - Resim: 2

Diğer bir amaç ise üzerlerine tapu kaydı bulunmayan vatandaşların yakınları adına konut ve arsalarını satışa çıkaramayacaklar.

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Tapu sahipleri dikkat: 1 Kasım'da başlıyor, büyük ceza geliyor! - Resim: 3

Yeni düzenleme kapsamında internet siteleri e-Devlet ile entegre edilecek ve bu entegrasyon aracılığıyla tapu sorgulaması yapılarak satış ilanları denetlenecek.

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Tapu sahipleri dikkat: 1 Kasım'da başlıyor, büyük ceza geliyor! - Resim: 4

Ayrıca fahiş fiyat veren ev ve arsa sahipleri ise yasal yaptırımlarla karşı karşıya kalacak ve yüklü miktarda ceza ödemek zorunda kalacaklar.

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Tapu sahipleri dikkat: 1 Kasım'da başlıyor, büyük ceza geliyor! - Resim: 5

e-Devlet sistemi ise 1 Kasım 2023 tarihinde başlayacak ve gayrimenkul ilanlarını tapu kayıtlarıyla eşleştirecek.

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Tapu sahipleri dikkat: 1 Kasım'da başlıyor, büyük ceza geliyor! - Resim: 6

OdaTV'nin haberine göre konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan gayrimenkul uzmanı Evrim Kırmızıtaş Başaran, tapu kayıtlarından ilanların nasıl düşürüleceğini anlattı.

Evrim Kırmızıtaş Başaran, şunları söyledi:

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Tapu sahipleri dikkat: 1 Kasım'da başlıyor, büyük ceza geliyor! - Resim: 7

"e-Devlet sisteminin başlamasıyla birlikte sitemdeki şu anda özellikle gayrimenkul piyasalarındaki sahte ilanlara tamamıyla son gelecek. Düşünün ki T.C. numarasını gireceksiniz, tapu kayıtlarını gireceksiniz aslında her şey sistematiğe girecek.

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Tapu sahipleri dikkat: 1 Kasım'da başlıyor, büyük ceza geliyor! - Resim: 8

Rakamlar e-Devlet üzerinden kontrol mekanizması işleyecek. O sahte ilanların önü kesilmiş olacak. Dolayısıyla bu ceza yaptırımlarıyla birlikte gayrimenkul sektörünün tamamıyla yıl sonuna kadar canlanmasını birlikte gözlemleyeceğiz.

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Tapu sahipleri dikkat: 1 Kasım'da başlıyor, büyük ceza geliyor! - Resim: 9

e-Devlet sistemine geçmesiyle birlikte hem haklarınız korunmuş olacak hem sizin adınıza başka bir kişinin ilan girmesine engel olmuş olacaksınız."

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Tapu sahipleri dikkat: 1 Kasım'da başlıyor, büyük ceza geliyor! - Resim: 10

Konut fırsatçılığını sona erdirmek için geçilmesi planlanan yeni uygulamada e-Devlet üzerinden tapu bilgilerini doğrulamayanlar ilan veremeyecek.

Bu sayede fahiş fiyatlar ve sahte ilanlar ortadan kalkacak.

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Tapu sahipleri dikkat: 1 Kasım'da başlıyor, büyük ceza geliyor! - Resim: 11
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