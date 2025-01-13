Tapu Müdürlüğü'nde Kan Donduran Olay: 15 Yaşındaki Çocuk Doğum Yaptı, Bebeği Klozete Attı

Balıkesir'in Altıeylül ilçesinde Tapu Müdürlüğü'nde sabah saatlerinde kan donduran bir olay yaşandı. 15 yaşındaki I.A. isimli kız çocuğu, tuvalette doğum yaptı. I.A., doğumun ardından bebeği klozete attı.

Bebeği fark eden bir kişi, durumu müdürlükteki temizlik görevlilerine bildirdi. Temizlik görevlileri de bebeği klozetten çıkarıp polise haber verdi. İhbarla gelen polis ekipleri, güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye aldı.

KIZ ÇOCUĞU, BABASI VE BABAANNESİ GÖZALTINDA

Görüntülerden I.A., beraberindekiler ve geldikleri araç tespit edildi. Polis, bebeğini doğurup klozete attığı belirlenen I.A. ile babası A.A. ve babaannesi S.B.'yi gözaltına aldı. Görüntülerde; şüphelilerin Tapu Müdürlüğü'ne geldiklerinde yanlarında bebek olmadığı görüldü.

Gözaltına alınan 3 kişinin Asayiş Şube Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin sürdüğü bildirildi. Öte yandan klozetten çıkarılarak Atatürk Şehir Hastanesi Yenidoğan Ünitesi'nde tedaviye alınan bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Kaynak: İHA