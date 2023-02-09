Tanzaya Büyükelçiliği'ne atanan eski AFAD Başkanı Güllüoğlu Türkiye’ye çağrıldı

AFAD Başkanlığı yaptıktan sonra Tanzanya Büyükelçiliği’ne atanan Dr. Mehmet Güllüoğlu, depremle ilgili çalışmalarda görev almak amacıyla Dışişleri Bakanlığı’nca Türkiye’ye çağrıldı. Güllüoğlu, Adana merkezli çalışmaları koordine etmeye başladı.

Tanzaya Büyükelçiliği'ne atanan eski AFAD Başkanı Güllüoğlu Türkiye’ye çağrıldı

Kahramanmaraş merkezli ve 10 kenti etkileyen büyük deprem felaketi sonrasında, arama ve kurtarma çalışmalarının yanı sıra enkaz kaldırma çalışmalarında AFAD’ın tepki çekmesi üzerine hükümet yeni görevlendirme yaptı.

T24'ün haberine göre, daha önce Kızılay Başkanı ve AFAD Başkanlığı’nı yürüten ve sonrasında 2020’de Tanzanya’ya Büyükelçi olarak atanan Dr. Mehmet Güllüoğlu, Dışişleri Bakanlığı’nca Türkiye’ye çağrıldı. Güllüoğlu, depremin yaşanmasından bir gün sonra 7 Şubat’ta Adana’da göreve başladı.

Tanzaya Büyükelçiliği'ne atanan eski AFAD Başkanı Güllüoğlu Türkiye’ye çağrıldı - Resim : 1

Afetler konusundaki tecrübesi nedeniyle ülkeye çağrılan Güllüoğlu, yurt dışından gelen yardım ekipleri ile yardım malzemelerin sevk ve idaresinde görev aldı. Güllüoğlu, Adana’daki çalışmalarda görev aldığını kendi kişisel sosyal medya hesabından duyurdu. Güllüoğlu, “Adana’dayız. Dışişleri Bakanlığı, AFAD ve Adana Valiliği olarak yurtdışından gelen yardımları koordine diyoruz” mesajını paylaştı.

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