Tankere Çarpan Sürücü Herkesi Şaşkına Çevirdi: Ben Alkollüyüm, Alkolmetreye Arkadaşım Üflesin

Bursa'da bir sürücü sulama tankerine çarparak kaza yaptı. Kazada yaralanan olmazken sürücünün sözleri ekipleri şaşkına çevirdi. 'Ben alkollüyüm, arkadaşım geldi. Alkolmetreyi ona üfletin' diyen sürücünün 1,74 promil alkollü olduğu tespit edildi.

Tankere Çarpan Sürücü Herkesi Şaşkına Çevirdi: Ben Alkollüyüm, Alkolmetreye Arkadaşım Üflesin

Kaza, saat 01.30 sıralarında Osmangazi ilçesi Bursa-Mudanya kara yolunda meydana geldi. Acemler’den Mudanya yönüne giden Ersin K. yönetimindeki 34 BMN 973 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu yol kenarında çalışma yapan A.M. idaresindeki 34 CTJ 658 plakalı sulama tankerine, ardından da metro hattı bariyerlerine çarptı. Otomobil ile sulama tankerinde hasarın oluştuğu kaza sonrası bölgeye polis ekipleri sevk edildi.

Tankere Çarpan Sürücü Herkesi Şaşkına Çevirdi: Ben Alkollüyüm, Alkolmetreye Arkadaşım Üflesin - Resim : 1

Otomobil sürücüsü Ersin K., kendisinden kimlik isteyen polis ekiplerine bir süre direndi. Bir arkadaşının olay yerine gelmesiyle, polis ekiplerine kimliğini veren sürücü, 'Ben alkollüyüm, arkadaşım geldi. O üflesin' diyerek alkolmetreye üflemeyi de reddetti. İkna edilen sürücünün 1.74 promil alkollü olduğu tespit edildi.

Ersin K.’ye, 'Alkollü araç kullanmak' suçundan 6 bin 439 lira para cezası uygulanırken, kazada hasar gören otomobil trafikten menedildi. Otomobil ile sulama tankeri, çekiciyle yoldan kaldırılırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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