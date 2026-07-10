Tanju Özcan’dan Mahkemede Olay Savunma: 'Sütten Çıkmış Ak Kaşık Gibiyim, Masumiyetime Ben Bile Şaşırdım'

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Bolu'da aralarında görevden uzaklaştırılan Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın da bulunduğu 19 sanık hakkında "icbar suretiyle irtikap", "irtikaba teşebbüs", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık" ve "5072 Sayılı Vakıf ve Dernekler Kanunu'na muhalefet" suçlarından açılan davanın görülmesine 5'inci gününde devam edildi.

Duruşmada sanıklar, savcılığın mütalaasına karşı savunmalarını yapmaya başladı. Davanın dördüncü gününde mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, Özcan'ın yanı sıra Belediye Başkan Yardımcısı Süleyman Can, BOLSEV Yönetim Kurulu Üyesi Ali Sarıyıldız, Bolu Pazarcılar ve Manavlar Esnaf Odası ile Bolu Köroğlu Kredi, Esnaf ve Kefalet Odası Başkanı Mustafa Altındal ve Bolu Belediyesi Mali Hizmetler Müdürü Naim Ayhan'ın tutukluluk hallerinin devamını talep etmişti. Ayrıca savcı, tutuklu sanıklardan CHP'li Belediye Meclis Üyesi Cihan Tutal'ın adli kontrol tedbiriyle tahliyesini talep etti.

'SÜTTEN ÇIKMIŞ AK KAŞIK GİBİYİM'

Mahkemedeki savunmasında hakkındaki suçlamaları reddeden ve iddianamedeki delillerin zayıf olduğunu savunan Tanju Özcan, şunları söyledi:

"Bu duruşmalarda benim yalan söylemediğimi savcılık gibi mahkeme heyeti de görmüştür. Kendimi sütten çıkmış ak kaşık gibi görüyorum. Bu kadar masum olduğumu ben bile bilmiyordum, bir tane suçum yok. Burada hiç kimseden beni suçlayan bir beyan verilmedi. Tanık ve müştekiler beni doğruladı. Aklanma açısından mahkemenin kararı çok önemli, bir de kamuoyu tarafından aklanma çok önemli. Yargılamanın şu ana kadar usul yönüyle çok güzel devam ettiğini görüyorum. Hayatın olağan akışına uygun değil sözlerini çok gördüm. Zayıf delillerle açılan davada mahkemede birçoğu çürütüldü."

'MASAK RAPORUNDAN İDDİANAMEDE TEK SATIR BİLE YOK'

Savcının mütalaasını eleştiren ve tutuklu sanıklardan Ali Sarıyıldız'ın 13 Nisan tarihli ifadesinin yönlendirmeyle alındığını iddia eden Özcan, sözlerine şöyle devam etti:

"Dünkü mütalaa genel yargılamanın işleyişine uygun düşmedi. Sayın savcı mütalaa için ara isteyebilirdi. En azından sanıklar için ayrı ayrı bir değerlendirme yapabilirdi. Ben 2 suçtan tutukluyum, savcı bey hangi suçtan benim tutukluluğumu istedi? Kuvvetli suç şüphesinin devam ettiğini belirtmiş. Bir suç şüphesi yok ki, zaten burada da şüpheler ortadan kaldırılmış oldu. Belediye ile ilgili hangi sanığın hangi banka hareketi var? Bir de MASAK raporu var ama iddianamede 1 satır bile bahsedilmiyor. Ali beyle geçmişte çok uyumlu çalıştık. Ona karşı tek kırgınlığımız 13 Nisan tarihli ifadesidir. Kendisine 'Senin tutukluluk halini sonlandırırız ama öyle beyanda bulunursun' şeklinde bir yönlendirme olduğunu düşünüyoruz. Arkadaşlarım ve kendim hakkımda tahliyemi talep ediyorum."

'BENİM TEK HATAM...'

Duruşmada söz alan tutuklu sanıklardan BOLSEV Yönetim Kurulu Üyesi Ali Sarıyıldız ise suç kastı ve menfaati olmadığını savundu. Sarıyıldız, "Benim tek hatam talimat üzerine parayı getirmem ve evrak almamam oldu. Ben daha önce 3 kere tahliye edildim, dördüncü defa tekrar tutuklandım. Hiçbir yere kaçmadım. Benim bakımıma muhtaç engelli çocuğum var. Bu nedenle tahliyemi istiyorum" ifadelerini kullandı.

Duruşma, diğer sanıkların mütalaaya karşı savunmalarının alınmasıyla devam ediyor.

Kaynak: İHA