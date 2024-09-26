Tanju Özcan Talimat Verdi, Başkana İzmarit Cezası Geldi

Bolu Ticaret ve Sanayi Odası öncülüğünde 12-15 Eylül tarihleri arasında Yaşamkent Mahallesi’nde gıda, tarım, hayvancılık, yapı, mobilya ve ev tekstil ürünlerinin tanıtıldığı Bolu Fuarı gerçekleştirildi. Fuarın açılış törenine katılan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, yanındaki koltukta oturan Bolu Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Abdullah Alemdar’ın yere sigara izmariti attığını gördü.

Özcan’ın talimatı üzerine zabıta ekipleri Alemdar’a ‘Sigara izmaritini yere atmak suretiyle çevreyi kirletmekten’ 578 TL idari para cezası uyguladı. Alemdar’ın önceki gün cezayı belediyeye ödediği öğrenildi.

2 BİN 856 KİŞİYE CEZA KESİLMİŞTİ

Bolu Belediyesi tarafından son 3 ayda, yere sigara izmariti attığı gerekçesiyle AK Parti İl Başkanı Suat Güner, CHP İl Başkanı Tahsin Mert Karagöz, Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Süleyman Can, Bolu Belediyesi Özel Kalem Müdürü Ergin Yönet'in de aralarında bulunduğu 2 bin 856 kişiye idari para cezası kesildi.

Kaynak: DHA