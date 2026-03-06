Tanju Özcan Görevden Uzaklaştırılmıştı! Bolu Belediyesi Başkanvekili Belli Oldu
Bolu Belediye Meclisi'nde Tanju Özcan'ın görevden uzaklaştırılması nedeniyle yapılan seçimde Bolu Belediyesi Başkan Vekilliğine 19 oy ile CHP'nin adayı Mehmet Tuna Özcan seçildi.
Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın tutuklanmasının ardından Belediye Meclisi'nde seçim yapıldı. Bolu Belediye Başkanvekili CHP'nin adayı Mehmet Tuna Özcan oldu. Özcan oylamada 19 oy alırken AKP'nin adayı Hüseyin Nadir Okur 10 oy aldı.
MECLİS BUGÜN TOPLANDI
Bolu Belediye Meclisi, başkanvekilini belirlemek için bugün saat 15.00'te toplanmıştı. Bolu Belediyesi'nde CHP'nin 21, AKP'nin 8, MHP'nin 2 meclis üyesi bulunuyor.
NE OLMUŞTU?
Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, 'irtikap' suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Karar sonrası Özcan, İçişleri Bakanlığı tarafından da görevinden uzaklaştırılmıştı. Özcan'dan boşalan başkanlık görevine, cuma günü (bugün) belediye meclisinden yeni bir başkanvekili seçilmesi kararlaştırılmıştı.
