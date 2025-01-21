Tanju Özcan, Bolu Otel Yangınındaki Son Durumu Açıkladı

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Kartalkaya'daki Grand Kartal Otel'de gece çıkan yangına müdahalenin sürdüğünü belirtti. Özcan, “Görevli arkadaşlar henüz bütün katlara giremedi" dedi.

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Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi’ndeki Grand Kartal Otel’de devam eden yangına ilişkin son bilgileri paylaştı.

Gece saat 03.30 sıralarında çıkan yangına itfaiye ekipleriyle müdahale ettiklerini belirten Özcan, halen çalışmaların içerde devam ettiğini aktardı. Özcan, "Görevli arkadaşlar henüz bütün katlara giremedi. Allah yardımcımız olsun" dedi.

Tanju Özcan, Bolu Otel Yangınındaki Son Durumu Açıkladı - Resim : 1

'BÜTÜN KATLARA GİRİLMEDİ'

Bolu Belediye Başkanı Özcan, konuya ilişkin açıklamasını sosyal medya hesabın X’ten paylaşım yaptı. Özcan'ın açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Bu gece saat 03.30'da Kartalkaya'da çıkan otel yangınına itfaiye ekiplerimiz ile birlikte intikal ettik. Tüm ekiplerimiz cansiperane bir şekilde birçok vatandaşımızı yangından çıkarttı ve halen daha içeride çalışmalar devam ediyor. Allah bir daha böyle acılar göstermesin. İçeride şu an soğutma çalışmaları devam ediyor. Görevli arkadaşlar henüz bütün katlara giremedi. Allah yardımcımız olsun.”

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Kaynak: Haber Merkezi

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