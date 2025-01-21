Tanımadığı Kişiyi Katletmişti, Korkunç Cinayette Kan Donduran Savunma: İçimde Sürekli Öldürme İsteği Var

Ankara’da tanımadığı 45 yaşındaki Yetkin Güner’in 7 kez bıçaklayarak öldüren İsmail Tek’in ifadesi kan dondurdu. Tek “İçimde sürekli birilerini öldürme isteğim vardı. Bu isteğim nedeniyle tanımadığım maktulü öldürdüm” diyerek kendini savundu.

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Tanımadığı Kişiyi Katletmişti, Korkunç Cinayette Kan Donduran Savunma: İçimde Sürekli Öldürme İsteği Var

24 Mayıs 2023 tarihinde saat 05.00 sıralarında Ulus'taki Kurtuluş Müzesi önünde İsmail Tek isimli şahıs, yolda gördüğü 45 yaşındaki Yetkin Güner’e bıçakla saldırdı. 7 yerinden bıçaklanan Güner, hayatını kaybetti.

Tanımadığı Kişiyi Katletmişti, Korkunç Cinayette Kan Donduran Savunma: İçimde Sürekli Öldürme İsteği Var - Resim : 1

İFADESİ KAN DONDURDU

Kamera görüntülerinden tespit edilen İsmail Tek, yakalanarak nöbetçi hakimlik tarafından tutuklandı. Hakkında 'Canavarca hisle veya eziyet çektirerek kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açılan Tek’in ifadesi ise tüyler ürpertti.

Tek "İçimde sürekli birilerini öldürme isteğim vardı. Bu isteğim nedeniyle tanımadığım maktulü öldürdüm" dedi.

Tanımadığı Kişiyi Katletmişti, Korkunç Cinayette Kan Donduran Savunma: İçimde Sürekli Öldürme İsteği Var - Resim : 2

“İÇİMDE SÜREKLİ ÖLDÜRME İSTEĞİM VAR”

Daha önce farklı suçlardan cezaevinde kaldığı öğrenilen 29 yaşındaki İsmail Tek şunları söyledi: Olay öncesinde bir otelde kalıyordum. Maktulü tanımıyorum. İçimde sürekli birilerini öldürme isteğim vardı. Bu isteğim nedeniyle öldürdüm.

Kaynak: DHA

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