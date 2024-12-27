Tanımadığı 4 Kişiyi Katletmişti! Bingöl'deki Dehşette Ceza Belli Oldu

Bingöl'de 4 kişiyi bıçakla öldüren ve 5 kişiyi yaralayan Emir Can Zazaoğlu, ilk duruşmada "canavarca hisle kasten öldürme" suçundan 4 kez ağırlaştırılmış müebbet ve 79 yıl hapis cezası aldı.

Tanımadığı 4 Kişiyi Katletmişti! Bingöl'deki Dehşette Ceza Belli Oldu

Bingöl'de bıçakla 4 kişiyi öldürüp 5 kişiyi yaralayan sanığa, ilk duruşmada "canavarca hisle kasten öldürme" suçundan 4 kez ağırlaştırılmış müebbet ve 79 yıl hapis cezası verildi.

Bingöl 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki davanın ilk duruşmasında tutuklu sanık Emir Can Zazaoğlu, Adana Yüksek Güvenlikli Ceza İnfaz Kurumundan Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı, olayda hayatını kaybedenlerin yakınları, yaralanan kişiler, Bingöl Barosu Başkanı Yusuf Ketanalp ve avukatlar salonda hazır bulundu.

Tanımadığı 4 Kişiyi Katletmişti! Bingöl'deki Dehşette Ceza Belli Oldu - Resim : 1

SUÇUNU KABUL ETTİ

Sanık Zazaoğlu, duruşmada suçunu kabul ederek, öldürdüğü ve yaraladığı kişileri tanımadığını belirterek, kendisine verilecek ceza konusunda mahkeme heyetinin gereğini yapmasını istedi.

Baro Başkanı Ketanalp ve avukatlar, sanığın yaptıklarından pişman olmadığını ve canavarca hisle bu olayı gerçekleştirdiğini söyledi. Cumhuriyet savcısı esas hakkındaki mütalaasında, Zazaoğlu'nun 4 kişiyi "canavarca hisle kasten öldürme" suçundan 4 kez ağırlaştırılmış müebbet, 5 kişiyi yaralamasına ilişkin 65 yıldan 110 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti.

Tanımadığı 4 Kişiyi Katletmişti! Bingöl'deki Dehşette Ceza Belli Oldu - Resim : 2

4 KEZ AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET CEZASI

Mahkeme heyeti, verilen aranın ardından sanığa "canavarca hisle kasten öldürme" suçundan 4 kez ağırlaştırılmış müebbet ve 79 yıl hapis cezası verdi.

NE OLMUŞTU?

Bingöl'de 24 Temmuz'da Bahçelievler Mahallesi eski hal mevkisinde Emir Can Zazaoğlu'nun bıçakla saldırması sonucu 4 kişi yaşamını yitirmiş, 5 kişi yaralanmıştı. Olayın ardından Mirzan Mahallesi'ndeki su deposu mevkisinde polis ekiplerince gözaltına alınan Zazaoğlu, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanmıştı.

Kaynak: AA

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