Tanesi 1 Kilogram Ağırlığında Olunca At ve Katırlarla Hasat Edildi! Kilosu 30 Liradan Satılıyor

Dulkadiroğlu ilçesine bağlı Bulanık Mahallesi'ndeki çiftçiler, dedelerinden kalma asırlık tohumları toprakla buluşturarak yetiştirdikleri ürünleri mahallenin adı olan “Bulanık Domatesi” ismiyle piyasaya sunuyor. Lezzeti, aroması ve bazıları 1 kilogram civarındaki ağırlığıyla dikkati çeken Bulanık domatesi, tüketicilerden de yoğun ilgi görüyor.



KİLOSU 30 LİRADAN SATILIYOR



Market ve pazarlardaki tezgahlarda kısa sürede tükenen Bulanık domatesi, tarlada kilogramı 30 liraya satılıyor.

Kaynak: DHA