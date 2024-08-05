Tanesi 1 Kilogram Ağırlığında Olunca At ve Katırlarla Hasat Edildi! Kilosu 30 Liradan Satılıyor

Kahramanmaraş’ta dede yadigarı tohumlardan yetiştirilen 'Bulanık domatesi' sarp arazilerde hasat edildikten sonra at ve katırlarla taşındı. Domateslerin bazılarının tanesi 1 kilogram ağırlığını aşarken, ortaya çıkan ürün görenleri şaşırttı.

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Tanesi 1 Kilogram Ağırlığında Olunca At ve Katırlarla Hasat Edildi! Kilosu 30 Liradan Satılıyor - Resim: 1

Dulkadiroğlu ilçesine bağlı Bulanık Mahallesi'ndeki çiftçiler, dedelerinden kalma asırlık tohumları toprakla buluşturarak yetiştirdikleri ürünleri mahallenin adı olan “Bulanık Domatesi” ismiyle piyasaya sunuyor. Lezzeti, aroması ve bazıları 1 kilogram civarındaki ağırlığıyla dikkati çeken Bulanık domatesi, tüketicilerden de yoğun ilgi görüyor.

KİLOSU 30 LİRADAN SATILIYOR

Market ve pazarlardaki tezgahlarda kısa sürede tükenen Bulanık domatesi, tarlada kilogramı 30 liraya satılıyor.

Kaynak: DHA

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