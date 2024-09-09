Tamirhanede Kadın Usta Görenleri Şaşırtıyor

6 Şubat 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremde Nur Banu Arpacı, evini ve yakınlarını kaybetti. Yeniden yaşama tutunmak için Denizli'ye yerleşen Nur Banu Arpacı, burada Fatih Arpacı ile tanıştı ve evlendi.

Eşi Fatih Arpacı'nın kaporta tamirhanesine yardıma gelmeye başlayan genç kadın, eşinin desteğiyle mesleği kısa sürede öğrendi.

İlk başta küçük tamir işlemleriyle öğrenmeye başlayan Nur Banu Arpacı, zaman içinde kadın titizliği nedeniyle tercih edilen bir kaportacı olmaya başladı. Kimi zaman müşterilerin garipsediği mesleğini ilerleten kadın, becerisiyle takdir topluyor.

Kaynak: Gerçek Gündem