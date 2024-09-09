Tamirhanede Kadın Usta Görenleri Şaşırtıyor

Kahramanmaraş merkezli depremden etkilenen Nur Banu Arpacı, Denizli'ye taşınınca hayatı değişti. Kaporta tamirhanesi açan kadın girişimci, eşiyle beraber çalışıyor ve tamirhaneye gelenler hayrete düşüyor.

Tamirhanede Kadın Usta Görenleri Şaşırtıyor

6 Şubat 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremde Nur Banu Arpacı, evini ve yakınlarını kaybetti. Yeniden yaşama tutunmak için Denizli'ye yerleşen Nur Banu Arpacı, burada Fatih Arpacı ile tanıştı ve evlendi.

Eşi Fatih Arpacı'nın kaporta tamirhanesine yardıma gelmeye başlayan genç kadın, eşinin desteğiyle mesleği kısa sürede öğrendi.

İlk başta küçük tamir işlemleriyle öğrenmeye başlayan Nur Banu Arpacı, zaman içinde kadın titizliği nedeniyle tercih edilen bir kaportacı olmaya başladı. Kimi zaman müşterilerin garipsediği mesleğini ilerleten kadın, becerisiyle takdir topluyor.

Kaynak: Gerçek Gündem

Mutsuz ve Huzursuzlar! Doğuştan Mutsuz 4 Burç Belli Oldu Mutsuz ve Huzursuzlar! Doğuştan Mutsuz 4 Burç Belli Oldu
Belçika Villalarına El Koymuştu! 'Hayalet' Lakaplı Uyuşturucu Baronu Evinin Kapısına Cumhurbaşkanlığı Forsu Asmış Uyuşturucu Baronu Evinin Kapısına Cumhurbaşkanlığı Forsu Asmış
Ekim Ayında Yüzleri Gülecek 4 Burç! Para, Aşk ve Kariyer Yapacaklar Ekim Ayında Yüzleri Gülecek 4 Burç! Para, Aşk ve Kariyer Yapacaklar
36 Yıllık Kazı Çalışması Sonlandı 36 Yıllık Kazı Çalışması Sonlandı