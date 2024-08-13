Tamir İçin Çıktığı Çatıdan Düşen Ustadan Kahreden Haber

Bolu'da tamir etmek için samanlığın çatısına çıkan usta İbrahim Bakırcı, çatıdan düşerek hayatını kaybetti.

Tamir İçin Çıktığı Çatıdan Düşen Ustadan Kahreden Haber

Bolu’nun Çatakören köyünde samanlığın çatısını tamir eden usta, dengesini kaybederek yere düştü. Yere düşen usta olay yerinde hayatını kaybetti.

Olay, merkeze bağlı Çatakören köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, samanlık çatısını tamir etmek için İbrahim Bakırcı, Çatakören köyüne geldi. Sabah saatlerinde çatı tamiratına başlayan Bakırcı, çatıda bir süre çalıştı. İşe mola vermek için çatıdan inmeye çalışan Bakırcı, dengesini kaybederek yere düştü. Durum 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirildi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yerde hareketsiz yatan İbrahim Bakırcı’nın hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yerinde gelen Cumhuriyet Savcısı’nın incelemesinin ardından Bakırcı’nın cansız bedeni hastane morguna kaldırıldı.

Kaynak: İHA

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