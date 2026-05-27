Tam 90 Yıldır Aynı Kuyruk: Burada Küslük Mezarda Bitiyor

Edirne’nin Meriç ilçesinin Küplü beldesinde, kökleri geçmişe dayanan ve nesilden nesile aktarılan asırlık bayram geleneği bu yıl da renkli ve duygusal görüntülere sahne oldu. Sabahın erken saatlerinde bayram namazı için camileri dolduran belde halkı, namazın çıkışında topluca belde mezarlığına hareket etti.

ÖNCE KABİR ZİYARETİ VE DUA, SONRA BAYRAMLAŞMA

Mezarlıkta bir araya gelen yüzlerce vatandaş, din görevlileri tarafından okunan Kur’an-ı Kerim eşliğinde kaybettikleri yakınları için dualar etti. Kabir ziyaretlerinin tamamlanmasının ardından beldede 90 yıldır hiç bozulmayan o tarihi gelenek başlatıldı.

Mezarlık alanı içerisinde genç, yaşlı yüzlerce vatandaş yan yana dizilerek metrelerce uzunlukta devasa bir bayramlaşma kuyruğu oluşturdu. Kuyruktaki herkes sırayla birbiriyle tokalaşıp kucaklaşarak bayram tebriğinde bulundu.

'BİZDE BAYRAMLAŞMA MEZARLIKTA BAŞLAR, KÜSLÜK BİTER'

Geleneksel bayramlaşma törenine katılarak vatandaşlarla tek tek kucaklaşan Küplü Belediye Başkanı Gökmen Altay, bu özel mirasın birlik ve beraberlik ruhunu diri tuttuğunu vurguladı. Karacaova’dan kalan bu mirası gururla yaşattıklarını belirten Altay, şu ifadeleri kullandı:

"Bizde bayramlaşma, mezarlıkta başlar. Karacaova’dan miras asırlık gelenekle, bayram namazı sonrası atalarımızın kabirlerini ziyaret eder, imamlarımızla ve memleketimin güzel insanları ile birlikte dua ederiz. Sonra, küslük biter, kucaklaşma başlar. İşte bizim bayramımız, işte bizim birliğimiz. Nice bayramlara."

Kaynak: DHA