Tam 35 Ton Altın Rezervi Bulundu! Dünyaca Ünlü Şirket Türkiye'deki Bu İlçeyi Gözüne Kestirdi!

Dünyaca önde gelen altın madeni işletmelerinden Centerra Gold, Avrupa ve Orta Doğu'daki önemli yatırımlarının ardından Türkiye pazarındaki payını artırma girişimlerine başladı. Şirket, Kayseri'nin Develi ilçesindeki maden sahalarına odaklanma kararı alırken, bölgede 35 ton altın rezervi olduğu öğrenildi.

Tam 35 Ton Altın Rezervi Bulundu! Dünyaca Ünlü Şirket Türkiye'deki Bu İlçeyi Gözüne Kestirdi! - Resim: 1

Erzincan'ın İliç ilçesinde şubat ayında meydana gelen siyanür faciasının etkileri atlatılamadan, uluslararası altın madeni işletmecileri Türkiye'de yeni bölgelere yoğunlaşmaya devam ediyor.

Avrupa ve Orta Doğu'da yürütülen çalışmaların ardından, Türkiye'de bulunan milyonlarca dolarlık altın madeni yataklarının işletme hakkını alan Centerra Gold, yatırımlarını Kayseri'nin Develi ilçesine kaydırdı.

TAŞINDAN TOPRAĞINDAN ALTIN FIŞKIRIYOR

Centerra Gold'un Türkiye Ülke Müdürü Davit Bickford, sınırlarında altın yatakları bulunan ülkelerin ekonomik açıdan büyük avantajlar sunduğunu belirtti. Türkiye'de faaliyet gösteren 20'den fazla altın madeni operasyonunun olduğuna dikkat çeken Bickford, üretim faaliyetlerini sürdürdükleri ilçedeki altın potansiyeline dikkat çekti.


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