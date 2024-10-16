Tam 300 Bin Ton… Hasat Başladı, Tarlada Adım Atacak Yer Kalmadı!
Türkiye’nin patates ambarlarından olan Bitlis’in Ahlat ilçesinde yemeklik ve tohumluk patates hasadı başladı. Geniş tarım arazilerinde üretilen patateslerinde bu yıl verim hayli yüksek. Türkiye’de 9. sırada yer alan Ahlat ilçesi Türkiye'nin patates ihtiyacının yüzde 4'ünü karşılıyor.
Kaynak: İHA
Bitlis Ahlat'ta bu yıl 56 bin dekar alandan 200 bin ton yemeklik patates, hasadı bekleniyor. Bitlis Valisi Ahmet Karakaya Ahlat ilçesinde Halil Süleymanoğlu’nun patates tarlasını ziyaret ederek patates hasadına katıldı. Tarlada hasat yapan tarım işçileriyle sohbet edip kolaylıklar dileyen Vali Karakaya patates toplayarak hasada katıldı.
Kaynak: İHA