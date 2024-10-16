Tam 300 Bin Ton… Hasat Başladı, Tarlada Adım Atacak Yer Kalmadı!

Türkiye’nin patates ambarlarından olan Bitlis’in Ahlat ilçesinde yemeklik ve tohumluk patates hasadı başladı. Geniş tarım arazilerinde üretilen patateslerinde bu yıl verim hayli yüksek. Türkiye’de 9. sırada yer alan Ahlat ilçesi Türkiye'nin patates ihtiyacının yüzde 4'ünü karşılıyor.

Kaynak: İHA

Tam 300 Bin Ton… Hasat Başladı, Tarlada Adım Atacak Yer Kalmadı! - Resim: 1

Bitlis Ahlat'ta bu yıl 56 bin dekar alandan 200 bin ton yemeklik patates, hasadı bekleniyor. Bitlis Valisi Ahmet Karakaya Ahlat ilçesinde Halil Süleymanoğlu’nun patates tarlasını ziyaret ederek patates hasadına katıldı. Tarlada hasat yapan tarım işçileriyle sohbet edip kolaylıklar dileyen Vali Karakaya patates toplayarak hasada katıldı.

Kaynak: İHA

Haberin devamını okumak için tıklayın
Etiketler
Bitlis
Türk Mühendisten Salgınları Tarihe Gömecek İcat! Ortamdaki Virüs ve Bakterileri Yok Ediyor... Türk Mühendisten Salgınları Tarihe Gömecek İcat!
1300 Yıllık Ağaçta Hasat Başladı: Özenle Toplanıyor, 45 Liraya Satılıyor 1300 Yıllık Ağaçta Hasat Başladı: Özenle Toplanıyor, 45 Liraya Satılıyor
Malatya Depreminin Ardından 4 Deprem Uzmanı da Aynı Yeri İşaret Etti: 7.0 Üzerinde Deprem Bekleniyor Dört Deprem Uzmanı da Aynı Yeri İşaret Etti! 7 Üzerinde...
Türkiye'de Özenle Hasat Ediliyor: 49 Ülkeye İhracı Yapılıyor Türkiye'de Özenle Hasat Ediliyor: 49 Ülkeye İhracı Yapılıyor
Adana'da Zorlu Hasat Başladı: Tarlada 20 Liraya Satılıyor, Tam Şifa Deposu Adana'da Zorlu Hasat Başladı: Tarlada 20 Liraya Satılıyor, Tam Şifa Deposu
Malatya Merkezli Deprem Sonrası Okullardan Flaş Karar: Malatya, Şanlıurfa, Elazığ, Diyarbakır, Adıyaman, Tunceli Hangi İlde Okullar Tatil Edildi? Deprem Sonrası O İllerde Eğitime Ara
450 Milyon Liralık Et Ürünü Marketlerden Toplatıldı: Ölümcül Bakteri Tespit Edildi 450 Milyon Liralık Et Ürünü Marketlerden Toplatıldı: Ölümcül Bakteri Tespit Edildi
Aracına Bunu Yapmayan Yandı: Tarih Verildi Rekor Cezası Var Aracına Bunu Yapmayan Yandı: Tarih Verildi Rekor Cezası Var
Ankara'da Yargı Camiasını Yasa Boğan Haber: Ankara Hakimi Vefat Etti Ankara'da Yargı Camiasını Yasa Boğan Haber: Ankara Hakimi Vefat Etti
Bu Trafik İşaretine Dikkat: 9 Bin 317 Lira Cezası Var Bu Trafik İşaretine Dikkat: 9 Bin 317 Lira Cezası Var
Kemik Suyunu Kase Kase İçiyoruz: Haşlama İçerken Bir Değil 10 Kez Düşünün Kemik Suyunu Kase Kase İçiyoruz: Haşlama İçerken Bir Değil 10 Kez Düşünün
Memur Olmak İsteyenler Elini Çabuk Tutsun: 27 Kamu Kurumu 13 Bin 208 Personel Alacak 27 Kamu Kurumu 13 Bin 208 Personel Alacak