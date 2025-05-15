Tam 1 Ton 250 Kilogram... Tosun'un Fiyatı Dudak Uçuklattı

Sivas'ta Kurban Bayramı'nda satılmak için beslenen ve babasının rekorunu geride bırakan dev boğanın fiyatı belli oldu. Tosun adındaki boğa ayda 60-65 kilo alırken, bu yıl 420 bin liraya satışa çıkacak.

Tam 1 Ton 250 Kilogram... Tosun'un Fiyatı Dudak Uçuklattı

Kurban Bayramı'na son 20 gün kalırken, kurbanlık hayvanlar için fiyat araştırması da başladı. Bu süreçte Sivas'ta görülen bir boğa ise ağırlığıyla dikkat çekti. Altınyayla ilçesinde besicilik yapan Yusuf Yücel, 4 yıl önce 1 ton 42 kilogram ağırlığındaki boğayı besleyip damızlık olarak ayırarak soyunu devam ettirmek istedi. Yücel, Paşa isimli boğanın oğlu olan Tosun'u büyüterek 1 ton 250 kilogram ağırlığa ulaştırdı. 34 aylık devasa boğanın günlük 15 ila 20 kilogram arası yem tükettiği öğrenilirken, 420 bin liraya satışa çıkacağı belirtildi.

Tam 1 Ton 250 Kilogram... Tosun'un Fiyatı Dudak Uçuklattı - Resim : 1

'DİNAMİK BİR HAYVAN'

12 yıl önce Fransa'dan gelerek memleketinde hayvancılığa başlayan Yusuf Yücel, "Tosun'un babası Paşa'ydı, bir arkadaştan almıştım. Aşağı yukarı 1,5 sene bizde kaldı. Bin 50 kilo gibi bir ağırlığa çıkarttık. Bu hayvan da onun oğlu, ondan kalma. Aşağı yukarı 34 ay oldu, kendi evimizin malı. Şu an 1 ton 250 kiloyu gördü ama daha gelişiyor çünkü dinamik bir hayvan. İyi bir gelişme yani. Aşağı yukarı 15 ila 20 kilo arası yem yiyor. Bunu biz satışa çıkardık, 370 bin lira gibi bir rakam gördü. Biz buna 420 yazdık ama 400'e verecektik. Ama şu an nasip olmadı" diye konuştu.

Tam 1 Ton 250 Kilogram... Tosun'un Fiyatı Dudak Uçuklattı - Resim : 2

'AYDA 60-65 KİLO ALIYOR'

Bunun normal kesim fiyatlarına göre pek farklı olmadığını söyleyen Yücel, "Güzel bir gelişme, iyi bir hayvan. Simental olduğu için bunlar güzel kilo alıyor. Bu civarda, İç Anadolu'da yok. Bin 500, bin 700, bin 900 kilo var diyorlar ama görmek lazım, tartmak lazım. İnsanları da kandırmaya gerek yok yani. Bana göre Sivas'ın rekortmeni. Geleceği var, daha kilo alır. Bunu 3 veya 4 ay bekletsek, bin 500 kiloya gelmesi lazım. Şu an güzel yiyor. Ayda 60-65 kiloya yakın alıyor" dedi.

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Kaynak: İHA

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