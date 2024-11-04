Talas Belediye Meclisi'nde Kayyım Gerginliği! AKP ve MHP'li Üyeler Toplantıyı Terk Etti

Talas Belediyesi'nin kasım ayı Meclis Toplantısı'nda CHP'li Meclis Üyesi Alaaddin Can Akkılınç, Esenyurt Belediyesi'ne kayyım atanmasına ilişkin bildiri okumak istedi. AKP ve MHP'li meclis üyeleri, Akkılınç'a tepki göstererek salonu terk etti.

Son Güncelleme:

Talas Belediye Meclisi'nin kasım ayı oturumu gerçekleştirildi. CHP'li Meclis Üyesi Alaaddin Can Akkılınç gündem dışı söz alarak, Ahmet Özer'in görevden alınmasının ardından Esenyurt Belediyesi'ne kayyım atanmasına dair bildiri okumak istedi.

SÖZ HAKKI GERİ ALINDI

Akkılınç'a tepki gösteren AK Parti ve MHP'li meclis üyeleri salonu terk etti. Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Akkılınç'ın sözünü sert sözlerle keserek, verdiği söz hakkını geri aldı.

Ardından Yalçın meclis oturumunun sona erdiğini ifade etti.

Kağıthane Belediyesi Meclisi'nde Kayyım Atanmasına Tepki Arbedeye Dönüştü: 2 CHP'li Belediye Meclis Üyesi YaralandıKağıthane Belediyesi Meclisi'nde Kayyım Atanmasına Tepki Arbedeye Dönüştü: 2 CHP'li Belediye Meclis Üyesi YaralandıGüncel


Kaynak: İHA

Etiketler
Esenyurt
Son Güncelleme:
İş Bankası kasım ayı promosyonu güncellendi! Bankadan dev ödeme İş Bankası kasım ayı promosyonu güncellendi! Bankadan dev ödeme
Eski Bakan Hüseyin Çelik’ten Kayyım Tepkisi: 'Bu Haliyle Akla Ziyandır!' Eski Bakan Hüseyin Çelik’ten Kayyım Tepkisi
CHP'li Gökçen AKPM Türkiye Raportörü ile Görüştü! Schennach: 'Demokrasi Açısından Gelişmeleri Endişeyle İzliyorum' CHP'li Gökçen AKPM Türkiye Raportörü ile Görüştü
Kırmızı Altın Olarak Biliniyor: 1 Bardağı Bile Kolesterolü Sıfırlıyor Kırmızı Altın Olarak Biliniyor: 1 Bardağı Bile Kolesterolü Sıfırlıyor
Ankara'da Can Pazarı! İşçileri Taşıyan Servisler Çarpıştı; Çok Sayıda Yaralı Var İşçileri Taşıyan Servisler Çarpıştı; Çok Sayıda Yaralı Var
DEM Parti'den Kayyım Tepkisi: 'Utanmaz Herifler; Bizlere Diz Çöktüremeyeceksiniz!' DEM Parti'den Mardin Belediyesi Önünde Kayyım Tepkisi