Talas Belediye Meclisi'nde Kayyım Gerginliği! AKP ve MHP'li Üyeler Toplantıyı Terk Etti
Talas Belediyesi'nin kasım ayı Meclis Toplantısı'nda CHP'li Meclis Üyesi Alaaddin Can Akkılınç, Esenyurt Belediyesi'ne kayyım atanmasına ilişkin bildiri okumak istedi. AKP ve MHP'li meclis üyeleri, Akkılınç'a tepki göstererek salonu terk etti.
Talas Belediye Meclisi'nin kasım ayı oturumu gerçekleştirildi. CHP'li Meclis Üyesi Alaaddin Can Akkılınç gündem dışı söz alarak, Ahmet Özer'in görevden alınmasının ardından Esenyurt Belediyesi'ne kayyım atanmasına dair bildiri okumak istedi.
SÖZ HAKKI GERİ ALINDI
Akkılınç'a tepki gösteren AK Parti ve MHP'li meclis üyeleri salonu terk etti. Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Akkılınç'ın sözünü sert sözlerle keserek, verdiği söz hakkını geri aldı.
Ardından Yalçın meclis oturumunun sona erdiğini ifade etti.
Kaynak: İHA
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