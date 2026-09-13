Taksinin Bagajından Cephanelik Çıktı: Piyasa Değeri 15 Milyon Lira Olan Yüzü Aşkın Silah Ele Geçirildi, 2 Şüpheli Tutuklandı

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İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, silah kaçakçılığına yönelik çalışmalar kapsamında Eyüpsultan’da 2 operasyon düzenledi.

15 MİLYON LİRA DEĞERİNDE 108 TABANCA ELE GEÇİRİLDİ

Teknik ve fiziki takibin ardından durdurulan taksinin bagajında yapılan aramada 108 tabanca ele geçirildi. Silahların piyasa değerinin yaklaşık 15 milyon lira olduğu belirtildi.

2 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Operasyonlarda gözaltına alınan 2 şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Kaynak: DHA