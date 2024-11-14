Taksim'deki Bir Binada Şüpheli Ölüm

Taksim Sıraselviler'de yer alan bir binada, mühürlü olan asansörün altında bir kişinin cansız bedeni bulundu. Polis ekiplerinin olay yerindeki incelemeleri sürüyor.

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Edinilen bilgiye göre, Beyoğlu Sıraselviler Caddesi'nde bulunan Tevfik Paşa İş Hanı'nda saat 11.00 sıralarında meydana geldi.

MÜHÜRLÜ ASANSÖRÜN ALTINDA ÖLÜ BULUNDU

İş hanındaki mühürlü olan asansörün altında bir kişinin kaldığı ihbarı üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri geldi.

İtfaiye ekiplerinin kurtarma çalışmaları sırasında asansörün altındaki şahsın öldüğü belirlendi. Ekiplerin olay yerindeki incelemesi sürüyor.

Taksim'deki Bir Binada Şüpheli Ölüm - Resim : 1

Kaynak: İHA

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