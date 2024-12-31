Taksim’de ‘Yılbaşı’ Seli! Adım Atılacak Yer Kalmadı, Herkes Akın Etti

2025 yılına girmeye saatler kala, İstanbul Beyoğlu’nda insan trafiği oluştu. Geniş güvenlik önlemlerinin alındığı, özellikle turistlerin akın ettiği İstiklal Caddesi’nde neredeyse adım atılacak yer kalmadı.

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Taksim’de ‘Yılbaşı’ Seli! Adım Atılacak Yer Kalmadı, Herkes Akın Etti

Türkiye yeni yıl hazırlıklarında sona doğru yaklaşmışken, yılbaşını evde geçirmek istemeyenlerin ilk rotası her yıl olduğu gibi bu yıl da Taksim Beyoğlu oldu.

Taksim’de ‘Yılbaşı’ Seli! Adım Atılacak Yer Kalmadı, Herkes Akın Etti - Resim : 1

ADIM ATACAK YER KALMADI

İstanbul’un eğlence merkezi olan yerler arasında akla ilk gelen yer İstiklal Caddesi’ndeki kalabalık, görüntülendi. İstiklal Caddesi'nde resmen adım atacak yer kalmadı. Yılbaşı kutlamalarının en uğrak caddesi İstiklal’de geniş güvenlik önlemleri alındı.

Kaynak: İHA

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