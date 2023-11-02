Taksim’de film gibi olay kamerada: “Robin Hood”um diyerek gasbettiği paraları dağıttı

Olay, önceki hafta Pazar günü saat 23.15 sıralarında Beyoğlu Taksim İstiklal Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre korsan taksicilik yapan Nurullah K. olay günü Küçükçekmece’den aracına 3 kişi aldı. Şahıslardan biri araca biner binmez Nurullah K.’ya silah doğrultarak “biz ne istersek onu yapacaksın, yoksa seni öldürürüm” diye tehdit etti. Ardından şahıslardan biri Sefaköy’de inerken, Nurullah K. kendisini alıkoyan 2 şahısla birlikte Taksim’e doğru yola koyuldu. O esnada Nurullah K.’nın bacağına silah dayayarak gasp ettiği cep telefonundan mobil bankacılığına girip, hesapta bulunan 15 bin lirayı kendi hesabına aktardı.

Aracı Taksim’de otoparka park eden ettiren şahıslar, alıkoydukları Nurullah K. ile birlikte ATM’ye gidip gasp ettiği parayı çekti. Şahıslar ardından parayı cadde üzerinde önüne gelene “Ben Robin Hood’um” diyerek dağıttı. Yaklaşık 9 bin lirayı bu şekilde caddedeki esnafa dağıtan şahsın yanından kurtulan Nurullah K. gördüğü polislerden yardım istedi. O arada da şahıslar kaçarak kayıplara karıştı. Yaşanan ilginç anları ise kameralara yansıdı.