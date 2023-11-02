Taksim’de film gibi olay kamerada: “Robin Hood”um diyerek gasbettiği paraları dağıttı

Beyoğlu’nda 3 şahıs korsan taksicilik yapan adamı silah zoruyla alıkoydu. Adama silah doğrultup telefonunu çalan hırsız, internet bankacılığından da 15 bin lirasını gasp etti. Şahıslardan biri ardından gasp ettiği paraları Taksim’de “Ben Robin Hood’um” diyerek önüne gelene dağıttı.

Son Güncelleme:

Olay, önceki hafta Pazar günü saat 23.15 sıralarında Beyoğlu Taksim İstiklal Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre korsan taksicilik yapan Nurullah K. olay günü Küçükçekmece’den aracına 3 kişi aldı. Şahıslardan biri araca biner binmez Nurullah K.’ya silah doğrultarak “biz ne istersek onu yapacaksın, yoksa seni öldürürüm” diye tehdit etti. Ardından şahıslardan biri Sefaköy’de inerken, Nurullah K. kendisini alıkoyan 2 şahısla birlikte Taksim’e doğru yola koyuldu. O esnada Nurullah K.’nın bacağına silah dayayarak gasp ettiği cep telefonundan mobil bankacılığına girip, hesapta bulunan 15 bin lirayı kendi hesabına aktardı.

Aracı Taksim’de otoparka park eden ettiren şahıslar, alıkoydukları Nurullah K. ile birlikte ATM’ye gidip gasp ettiği parayı çekti. Şahıslar ardından parayı cadde üzerinde önüne gelene “Ben Robin Hood’um” diyerek dağıttı. Yaklaşık 9 bin lirayı bu şekilde caddedeki esnafa dağıtan şahsın yanından kurtulan Nurullah K. gördüğü polislerden yardım istedi. O arada da şahıslar kaçarak kayıplara karıştı. Yaşanan ilginç anları ise kameralara yansıdı.

Son Güncelleme:

Benzer Videolar

5 aylık hamile eşini öldürdü, sabaha kadar başında bekledi 5 aylık hamile eşini öldürdü, sabaha kadar başında bekledi
Sürücü adayı ehliyetini alamadan ceza yedi... Sürücü adayı ehliyetini alamadan ceza yedi...
Baraj gölüne düşen telefonu için dalgıç tuttu Baraj gölüne düşen telefonu için dalgıç tuttu
Anadolu yakasında etkili olan sis havadan görüntülendi Anadolu yakasında etkili olan sis havadan görüntülendi
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı provaları nedeniyle Vatan Caddesi trafiğe kapatıldı 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı provaları nedeniyle Vatan Caddesi trafiğe kapatıldı
10 katlı binanın yıkımı esnasında meraklı yurttaşların yaşadığı panik kamerada 10 katlı binanın yıkımı esnasında meraklı yurttaşların yaşadığı panik kamerada
Rize'de polis operasyon yaptı, iç genital bölge ile anüsünden uyuşturucu çıktı! Genital bölge ile anüsünden uyuşturucu çıktı!
İzmir'de depremin şiddeti kameralara yansıdı, paniğe yol açtı! İzmir'de depremin şiddeti kameralara yansıdı!
İstanbul'da bayraklar yarıya indirildi İstanbul'da bayraklar yarıya indirildi
Antalya'da iki gündür aranan 14 yaşındaki kız çocuğu ölü bulundu! İki gündür aranan 14 yaşındaki kız çocuğu ölü bulundu!
Hatay'da ağır hasarlı 9 katlı binanın yıkılma anı kamerada Hatay'da ağır hasarlı 9 katlı binanın yıkılma anı kamerada
Eski eşini bıçakladı, linç edilmekten son anda kurtarıldı Eski eşini bıçakladı, linç edilmekten son anda kurtarıldı
ÇOK OKUNANLAR
Selçuk Geçer, altın sahiplerini 2 gün önceden uyardı: 'Hazırlığa başlayın' Selçuk Geçer, altın sahiplerini 2 gün önceden uyardı: 'Hazırlığa başlayın'
Ocak ayı için tüm tahminler değişti: İşte meslek meslek yeni zamlı maaşlar Ocak ayı için tüm tahminler değişti: İşte meslek meslek yeni zamlı maaşlar
Son ankette şaşırtan sonuç: Hiçbir parti bunu beklemiyordu! Son ankette şaşırtan sonuç: Hiçbir parti bunu beklemiyordu!
İslam Memiş net tarih verdi: Borsa İstanbul 15 bin puana ulaşacak! İslam Memiş net tarih verdi: Borsa İstanbul 15 bin puana ulaşacak!
Memur ve emekliler dikkat: Mehmet Şimşek'in ajandasındaki zam oranı ortaya çıktı! Memur ve emekliler dikkat: Mehmet Şimşek'in ajandasındaki zam oranı ortaya çıktı!