Taksim Metro İstasyonu'nda Yangın Paniği
Taksim Metro İstasyonu’ndaki asansörde çıkan yangın kısa süreli paniğe neden oldu. Yangın kontrol altına alınırken Cumhuriyet Tüneli çıkışı geçici olarak kapatıldı.
Taksim Metro İstasyonu'nda bulunan asansörde bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yangın nedeniyle Taksim Metro Cumhuriyet Tüneli alt geçidi kapatıldı. Ekiplerin çalışmaları sürüyor.
