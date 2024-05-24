Taksici cinayetinde katilin cezası belli oldu

İstanbul Sarıyer'de aracına bindiği taksici Yaşar Yanıkyürek'i bıçaklayarak öldüren sanık ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı

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Taksici cinayetinde katilin cezası belli oldu

İstanbul Sarıyer Tarabya Mahallesi'nde, 17 Nisan'da taksici Yaşar Yanıkyürek'i(58) bıçaklayarak yol kenarına bırakan ve taksiyi de alarak kaçan İran uyruklu tutuklu sanık Yoosef Bagherian Gharehtapeh'in (42) 'tasarlayarak kasten öldürme' ve 'silahla yağma' suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ve 15 yıla kadar hapis istemiyle yargılanmasına bugün başlandı.

İstanbul 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanık Yoosef Bagherian Gharehtapeh, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlandı. Duruşmada maktul Yaşar Yanıkyürek'in ailesi ile avukatları hazır bulundu.

Savunması sorulan sanık, görüntüleri izlediğini ancak hiçbir şey hatırlamadığını söyledi. Taksici Yaşar Yanıkyürek'in oğlu, beyanında, "Caninice bir cinayet işlenmiştir. Hatırlamaması mümkün değil. Her şeyi planlı ve bilerek bir cinayet işlemiştir. En ağır şekilde cezalandırılmasını istiyorum" dedi. Mütalaasını açıklayan savcı, sanığın yüklenen suçlardan cezalandırılmasını talep etti.

"BİR ŞEY HATIRLAMIYORUM"

Cumhuriyet'te yer alan habere göre, mahkemedeki savunmasında yüksek lisans mezunu olduğunu ve ülkesinde muhasebecilik yaptığını söyleyen sanık, aylık gelirini hatırlamadığını kaydetti. Türkiye'ye kaçak yollarla girmediğini belirten sanık, 30 farklı hafıza ilacı kullandığ için olayı hatırlamadığını, olaydan sonra tüm ilaçlarının polis tarafından alındığını, bu yüzden bir şey hatırlamadığını öne sürdü.

"GEZDİRİR DİYE BİNDİM"

Türkiye'ye yeni geldiğini ve bir işte çalışmadığını söyleyen sanık, üzerinde çıkan koli bandı için ise çantasının sapı bozuk olduğu için koli bandı taşınığını söyledi. "Taksiye öylesine, gezdirir diye bindiğini" iddia eden sanık, olaydan sonra çok korktuğunu ve intihar etmek istediğini söyledi.

İLK DURUŞMADA KARAR VERİLDİ

Kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanık Yoosef Bagherian Gharehtapeh'i, 'nitelikli kasten öldürme' ve 'silahla yağma' suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ve 13 yıl hapse çarptırdı. Mahkeme, sanığın samimi pişmanlık göstermediğine kanaat getirerek verdiği cezada herhangi bir indirim uygulamadan tutukluluk halinin devamına hükmetti. Mahkeme başkanı, karardan sonra Yaşar Yanıkyürek'in ailesine, "Ölüyü geri getirmez. Allah gani gani rahmet eylesin" diyerek başsağlığında bulundu.

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Hapis cezası Taksi
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