Taksici, 350 Liralık Mesafeye Götürdüğü Turistten 25 Bin TL Aldı

İstanbul'da taksi şöförlüğü yapan O.K., İstanbul'un Fatih ilçesinde aracına binen bir turisti, taksimetrenin 350 lira gösterdiği bir mesafeye bıraktı. Burada kartla ödeme yapmak istediğini belirten turist, hayatının şokunu yaşadı.



KARTINDAN 25 BİN 250 TL ÇEKİLDİ



Halk TV'den Müslim Sarıyar'ın haberine göre; araçtan indikten sonra kartından yüklü miktarda para çekildiğini anlayan turist, durumu polise bildirdi. Pos'tan alınan belgeyle çalışma başlatan Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sivil Trafik ekipleri, taksici O.K'yi gözaltına aldı. Polis merkezine götürülen O.K'ye dolandırıcılıktan işlem yapıldı.



BELGELERİ İPTAL EDİLDİ



Taksici O.K'nin ruhsat süresinin bittiği için, belediye sınırları içerisinde yolcu taşıdığı için 6 bin 439 TL para cezası kesildi. Öte yandan İBB tarafından çalışma ruhsatı da askıya alındığı için taksi 15 gün trafikten men edilerek otoparka çekildi. O.K'nin Toplu Taşıma Kullanım Belgesi de iptal edildiği öğrenildi.



Emniyette dolandırıcılıktan işlem yapılan O.K, adliyeye sevk edilecek.





