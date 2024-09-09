Taksici, 350 Liralık Mesafeye Götürdüğü Turistten 25 Bin TL Aldı
İstanbul'da bir taksici, Fatih'te aracına binen bir müşteriyi 350 TL'lik bir mesafeye götürdü. Kartla ödeme yapmak isteyen kişiden 350 TL yerine 25 bin 250 TL tahsis eden taksici O.K, gözaltına alındı.
İstanbul'da taksi şöförlüğü yapan O.K., İstanbul'un Fatih ilçesinde aracına binen bir turisti, taksimetrenin 350 lira gösterdiği bir mesafeye bıraktı. Burada kartla ödeme yapmak istediğini belirten turist, hayatının şokunu yaşadı.
KARTINDAN 25 BİN 250 TL ÇEKİLDİ
Halk TV'den Müslim Sarıyar'ın haberine göre; araçtan indikten sonra kartından yüklü miktarda para çekildiğini anlayan turist, durumu polise bildirdi. Pos'tan alınan belgeyle çalışma başlatan Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sivil Trafik ekipleri, taksici O.K'yi gözaltına aldı. Polis merkezine götürülen O.K'ye dolandırıcılıktan işlem yapıldı.
BELGELERİ İPTAL EDİLDİ
Taksici O.K'nin ruhsat süresinin bittiği için, belediye sınırları içerisinde yolcu taşıdığı için 6 bin 439 TL para cezası kesildi. Öte yandan İBB tarafından çalışma ruhsatı da askıya alındığı için taksi 15 gün trafikten men edilerek otoparka çekildi. O.K'nin Toplu Taşıma Kullanım Belgesi de iptal edildiği öğrenildi.
Emniyette dolandırıcılıktan işlem yapılan O.K, adliyeye sevk edilecek.