Takla Atan Otomobilden Mucize Kurtuluş: Burnu Bile Kanamadı

Bursa'da sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil takla attı. Sürücü şans eseri burnu bile kanamadan kurtuldu.

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Takla Atan Otomobilden Mucize Kurtuluş: Burnu Bile Kanamadı

Kaza, merkez Yıldırım ilçesi Ankara Yolu Caddesi Mimar Sinan Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Sürücüsünün idaresinden çıkan otomobil kaldırıma çarparak takla attı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

MUCİZE KURTULUŞ

Yaşanan kazada sürücü, şans eseri yara almadan kurtuldu. Kaza sebebiyle bir süreliğine 2 şeride düşürülen yol, takla atan otomobilin çekilmesiyle normale döndü.

Kaynak: İHA

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