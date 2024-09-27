Takla Atan Otomobildeki 2 Kişi Yaralandı

Nevşehir’de bir otomobil kontrolden çıkarak park halindeki bir araca çarptı. Takla atan otomobildeki iki kişi yaralandı.

Son Güncelleme:
Takla Atan Otomobildeki 2 Kişi Yaralandı

Nevşehir’de Güzel Yurt Mahallesi Erenler Caddesi’nde trafik kazası meydana geldi. M.P.’nin sürücüsü olduğu 50 AEP 017 plakalı otomobil; kontrolden çıkarak önce park halindeki bir otomobile çarptı, daha sonra takla atarak durabildi. Vatandaşların ihbarı üzere, kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada otomobil sürücüsü ve otomobilde yolcu olarak bulunan bir kişi yaralandı.

Yaralılar Nevşehir Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alınırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA

Son Güncelleme:
Az Önce Açıklandı : Android Telefonlarda Tespit Edilen 13 Zararlı Uygulama Az Önce Açıklandı : Android Telefonlarda Tespit Edilen 13 Zararlı Uygulama
Faciadan Kıl Payı Kurtuldu! Arkadaşıyla Sohbet Ederken Hayatının Şokunu Yaşadı Faciaya Ramak Kala! Arkadaşıyla Sohbet Ederken...
Çarpıcı Rakamlar Ortaya Çıktı! O İlde 41 Bin 382 Kiracı Var Çarpıcı Rakamlar Ortaya Çıktı! O İlde 41 Bin 382 Kiracı Var
Bursalılar Kestaneyi Böyle Pişiriyor ve Kestane Tek Hamlede Soyuluyor Bursalılar Kestaneyi Böyle Pişiriyor ve Kestane Tek Hamlede Soyuluyor