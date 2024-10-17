Takla Atan Otomobil Tarlaya Uçtu!

Muş’ta kontrolden çıkan otomobil takla attı. Otomobilin tarlaya uçtuğu kazada aynı araçta bulunan 3 kişi yaralandı.

Takla Atan Otomobil Tarlaya Uçtu!

Muş-Bingöl-Erzurum kavşağı Murat Köprüsü mevkiinde trafik kazası meydana geldi. Mehmet A. yönetimindeki 23 LH 647 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu virajı alamayarak takla attı.

Tarlaya uçarak ters dönen araç içerisinde bulunan Sabri A., Umutcan A. ve Gülçün A. yaralandı. 112 Acil Çağrı Merkezi’ne haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan yaralılar ambulansla Muş Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA

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