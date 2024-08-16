Takla Atan Araç Refüje Girdi: 6 Yaralı

Afyonkarahisar’ın Bayat ilçesi Köroğlu mevkii yakınlarında trafik kazası meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ö.K., yönetimindeki hafif ticari araç sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi kaza kaptı.

Kontrolden çıkan araç takla atıp yol kenarındaki refüje devrildi. Kazada sürücü ile birlikte S.B., E.Y.T., S.K., A.K. ve M.K., yaralandı. Yaralılar kaza sonrası çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.,

Kazanın ardından jandarma tarafından inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA