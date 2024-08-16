Takla Atan Araç Refüje Girdi: 6 Yaralı

Afyonkarahisar’da takla atan hafif ticari araç yol kenarındaki refüje girdi. Kazada 6 kişi yaralandı. Jandarma ekiplerince kazaya ilişkin inceleme başlatılırken, yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Son Güncelleme:
Takla Atan Araç Refüje Girdi: 6 Yaralı

Afyonkarahisar’ın Bayat ilçesi Köroğlu mevkii yakınlarında trafik kazası meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ö.K., yönetimindeki hafif ticari araç sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi kaza kaptı.

Kontrolden çıkan araç takla atıp yol kenarındaki refüje devrildi. Kazada sürücü ile birlikte S.B., E.Y.T., S.K., A.K. ve M.K., yaralandı. Yaralılar kaza sonrası çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.,

Kazanın ardından jandarma tarafından inceleme başlatıldı.

Kırmızı Işık İhlali Kaza Getirdi!Kırmızı Işık İhlali Kaza Getirdi!Güncel

Tokat'ta Feci Kaza! Yolcu Otobüsü ile Otomobil Çarpıştı: Ölü ve Yaralılar VarTokat'ta Feci Kaza! Yolcu Otobüsü ile Otomobil Çarpıştı: Ölü ve Yaralılar VarGüncel

Kaynak: İHA

Etiketler
Afyon Trafik kazası
Son Güncelleme:
İzmir Karşıyaka Dün Akşamdan Beri Yanıyor: Alevler Evlere Sıçradı İzmir Alev Alev! Yangın Evlere Sıçradı
Parayı Yönetmesini İyi Bilen 4 Burç Açıklandı! Başarı Potansiyelleri Fazla Parayı Yönetmesini İyi Bilen 4 Burç Açıklandı! Başarı Potansiyelleri Fazla
İstanbul’da Binlerce Vatandaş Tehlikede… Uzmanından Deprem Uyarısı: Yapı Stoku Yeterli Değil İstanbul’da Binlerce Vatandaş Tehlikede… Uzmanından Deprem Uyarısı!
Dilenci mi Darphane mi Belli Değil: Üstünden Çıkanlar Şoke Etti Dilenci mi Darphane mi Belli Değil: Üstünden Çıkanlar Şoke Etti
ÇOK OKUNANLAR
Meteoroloji'den Serinleten Uyarı! Sıcaklıklar Düşüyor, Kuvvetli Yağış Geliyor Sıcaklıklar Düşüyor, Kuvvetli Yağış Geliyor
Aydemir Akbaş Entübe Edildi Aydemir Akbaş Entübe Edildi
Gerçek Gündem’e 'Yaşım Doldu' Demişti... Jandarma Genel Komutanı Arif Çetin Emekliye Sevk Edildi Jandarma Genel Komutanı Arif Çetin Emekliye Sevk Edildi!
İddiaların Odağındaki İsim İlk Kez Konuştu: Özdağ Yalan Söylüyor, Akşener'e Operasyon Yapılıyor İddiaların Odağındaki İsim İlk Kez Konuştu
İzmir Karşıyaka Dün Akşamdan Beri Yanıyor: Alevler Evlere Sıçradı İzmir Alev Alev! Yangın Evlere Sıçradı