Tahtada Soru Çözdükten Sonra Bayılan Kız Çocuğu Hayatını Kaybetti

Trabzon’da Bahçecik İmam Hatip Ortaokulu 5. sınıf öğrencisi Elif Ebrar Yılmaz, öğretmeninin verdiği soruyu tahtaya kalkarak çözdükten sonra sırasına oturdu. Elif’in baygınlık geçirdiğini gören arkadaşları, durumu hemen öğretmenlerine bildirdi. İlk müdahalesi öğretmeni tarafından sınıfta yapılan Elif, daha sonra okula çağrılan ambulansla Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi Numune Kampüsü Acil Servisi’ne kaldırıldı. Küçük kız, burada doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Elif Ebrar Yılmaz’ın kesin ölüm nedeni ile ilgili henüz bir açıklama yapılmadı. Elif Ebrar Yılmaz’ın cenazesinin bugün ikindi namazına müteakip Tonya Melikşah köyü Merkez Camii’nde kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verileceği belirtildi.

Kaynak: İHA