Tahliye Sonrası Kanlı Hesaplaşma! Kardeşinin Katilini Öldürdü

Edirne'de 8 yıl önce Osman K.’yi bıçaklayarak öldüren ve geçen hafta cezaevinden tahliye olan Emre Pirinçustası, maktulün ağabeyi M.K. tarafından sokak ortasında vurularak öldürüldü.

Olay, saat 16.00 sıralarında Yörük Mahallesi Şehit Er Hakan Korkmaz Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre M.K., 2018 yılının Temmuz ayında hurda alım-satımı yapan 43 yaşındaki Osman K., tartıştığı 36 yaşındaki Emre Pirinçustası tarafından bıçakla öldürüldü. Cezaevine giren Pirinçustası, geçen hafta tahliye oldu.

Pirinçustası, Şehit Er Hakan Korkmaz Caddesi üzerindeyürürken kendisini takip eden Osman K.’nin 66 yaşındaki ağabeyi M.K.’nın silahlı saldırısına uğradı. M.K.’nın 5 kez ateşlediği tabancadan çıkan kurşunların başına ve vücudunun çeşitli yerlerine isabet eden Pirinçustası yere yığıldı.

Şüpheli M.K., otomobille olay yerinden kaçarken, ihbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrolde Pirinçustası’nın hayatını kaybettiği belirlendi. Pirinçustası’nın cenazesi, nöbetçi savcı ve polisin incelemesinin ardından otopsi için Edirne Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

KAÇAN SALDIRGAN YAKALANDI

Olayın ardından otomobilini Keşan-Gelibolu kara yolu üzerindeki bir iş yerine bırakarak, yaya olarak kaçmaya çalışan M.K., polis tarafından Keşan Ticaret Borsası Mezbaha İşletmeciliği yakınlarında olayda kullandığı tabancayla birlikte yakalayarak, gözaltına aldı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Kaynak: DHA

