Tahliye Edilmişti... Savcılık Engin Polat İçin Harekete Geçti!

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı ise 4 tutuklu sanığın tahliye edilmesine itirazda bulunma kararı aldı.

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Tahliye Edilmişti... Savcılık Engin Polat İçin Harekete Geçti!

Kara para aklama suçlamasıyla tutuklanan ve 40 yıla kadar hapis cezasıyla yargılanan Dilan Polat ile eşi Engin Polat'ın da aralarında bulunduğu 28 sanığın yargılandığı davada tutuklu sanık Engin Polat, Sezgin Polat, Alper Kürşat Polat ve Ahmet Gün tahliye edildi.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, 'kara para aklama' davasında Engin Polat'ın da aralarında bulunduğu 4 tutuklu sanığın tahliye edilmesine itirazda bulunma kararı aldı.

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Kaynak: AA-DHA

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