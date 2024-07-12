Tahliye Edilmişti: Dilan Polat'ın Kardeşi Sıla Doğu'dan İlk Paylaşım ve Görüntü

Dilan Polat ile birlikte tutuklanan ve geçtiğimiz aylarda serbest bırakılan Sıla Doğu, tahliyesinin ardından ilk paylaşımını yaptı. Doğu, "Bir aydır ilaçlarla ve serumlarla ayaktayım. Karakol imzam ve kardeşimin görüşü dışında evden çıkmadım" dedi.

Tahliye Edilmişti: Dilan Polat'ın Kardeşi Sıla Doğu'dan İlk Paylaşım ve Görüntü

Kara para aklama ve vergi kaçırma iddialarıyla Kasım ayında tutuklanan Dilan Polat ve Engin Polat'ın 3 ayrı suçtan 20 yıldan 40 yıla kadar hapsi talep edildi.

Dilan Polat ile birlikte tutuklanan ancak geçtiğimiz aylarda serbest bırakılan Sıla Doğu tahliyesinden bu yana ilk kez paylaşım yaptı.

Son halini paylaşan Sıla Doğu, şu ifadeleri kullandı:

"Bir aydır ilaçlarla ve serumlarla ayaktayım. Karakol imzam ve kardeşimin görüşü dışında evden çıkmadım. Dışarı çıkıp bir yürüyüş bile yapmadım. Sadece ailem için kardeşlerim için dua ediyorum. Kardeşime kavuşmayı istiyorum artık."

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