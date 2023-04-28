Tahliye edilip yeniden tutuklanmıştı: Emre Olur hakkında verilen yeni tahliye kararına itiraz

Organize suç örgütü lideri Sedat Peker davasında Peker'in basın danışmanı Emre Olur'un tahliyesine karar verildi. Tahliye kararına savcılık itiraz etti.

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Tahliye edilip yeniden tutuklanmıştı: Emre Olur hakkında verilen yeni tahliye kararına itiraz

Suç örgütü lideri Sedat Peker’in basın danışmanı olarak bilinen Emre Olur'un, 8 yıl 3 aya kadar hapis cezası istemiyle yargılandığı davada tahliyesine karar verilmesinin ardından, Başsavcılığın itirazı üzerine Emre Olur hakkında verilen tahliye kararı kaldırılmış; tahliyesine karar verilen Emre Olur hakkında cezaevinden çıkmadan yeniden tutuklanmıştı. 

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YENİDEN TAHLİYE KARARI 

Peker davasının son duruşması bugün görüldü. 

Sedat Peker'in avukatı Ersan Barkın sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada davanın tek tutuklusu Emre Olur hakkında yeniden tahliye kararı verildiğini duyurdu. 

Barkın, "Sedat Peker hakkında suç örgütü iddiasıyla açılan ana davanın duruşması yapıldı. Dosyadaki tek tutuklu sanık Emre Olur’un tahliyesine karar verildi. Umarım bu kez, yargılamayı yapan Mahkemenin kararı uygulama bulur" ifadelerini kullandı.

İTİRAZ EDİLDİ

Mahkemenin tahliye kararı sonrası Barkın, savcılığın tahliye kararına itiraz ettiğini duyurdu.

Barkın, "Gelenek bozulmadı. Savcılık Emre Olur’un tahliye kararına itiraz etti. Mahkeme itirazı reddetti ve dosyayı üst nolu mahkemeye gönderdi. Sonucu hep beraber bekliyoruz" ifadelerini kullandı. 

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