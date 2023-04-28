Tahliye edilip yeniden tutuklanan Emre Olur hakkında bir kez daha tahliye kararı verildi
Organize suç örgütü lideri Sedat Peker davasında Peker'in basın danışmanı Emre Olur'un tahliyesine karar verildi.
Suç örgütü lideri Sedat Peker’in basın danışmanı olarak bilinen Emre Olur'un, 8 yıl 3 aya kadar hapis cezası istemiyle yargılandığı davada tahliyesine karar verilmesinin ardından, Başsavcılığın itirazı üzerine Emre Olur hakkında verilen tahliye kararı kaldırılmış; tahliyesine karar verilen Emre Olur hakkında cezaevinden çıkmadan yeniden tutuklanmıştı.
YENİDEN TAHLİYE KARARI
Peker davasının son duruşması bugün görüldü.
Sedat Peker'in avukatı Ersan Barkın sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada davanın tek tutuklusu Emre Olur hakkında yeniden tahliye kararı verildiğini duyurdu.
Barkın, "Sedat Peker hakkında suç örgütü iddiasıyla açılan ana davanın duruşması yapıldı. Dosyadaki tek tutuklu sanık Emre Olur’un tahliyesine karar verildi. Umarım bu kez, yargılamayı yapan Mahkemenin kararı uygulama bulur" ifadelerini kullandı.