Tahliye Edilen İnan Güney’den Ailesiyle Duygusal Paylaşım
İBB Davası kapsamında 11 aydır Silivri Cezaevi'nde tutulan ve dün akşam saatlerinde serbest bırakılan CHP’li Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney, ailesiyle bir araya geldiği ilk anı paylaşarak "Günaydın ailem, günaydın Beyoğlu'm" dedi.
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Türkiye’nin kilitlendiği 59’u tutuklu 414 sanıklı dev İBB davasının 64. celsesinde mahkeme heyeti, aralarında görevden uzaklaştırılan Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney'in de bulunduğu 6 isim hakkında tahliye kararı verdi.
11 aylık esaretin ardından özgürlüğüne kavuşan Güney, sosyal medya hesabı X üzerinden gerçekleştirdiği ilk paylaşımla Beyoğlu halkına ve ailesine selam gönderdi.
'11 AY SONRA BİZ... GÜNAYDIN BEYOĞLU'M'
Güney, ailesiyle birlikte çekilen bir fotoğraf paylaşarak “11 ay sonra biz... Günaydın ailem. Günaydın Beyoğlu’m” ifadelerini kullandı.
11 ay sonra biz…— inan güney (@inanguney) July 9, 2026
Günaydın ailem.
Günaydın Beyoğlu’m. pic.twitter.com/IV3V3pmn1l
Kaynak: ANKA
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