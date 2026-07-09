Tahliye Edilen İnan Güney’den Ailesiyle Duygusal Paylaşım

İBB Davası kapsamında 11 aydır Silivri Cezaevi'nde tutulan ve dün akşam saatlerinde serbest bırakılan CHP’li Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney, ailesiyle bir araya geldiği ilk anı paylaşarak "Günaydın ailem, günaydın Beyoğlu'm" dedi.

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Tahliye Edilen İnan Güney’den Ailesiyle Duygusal Paylaşım
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Türkiye’nin kilitlendiği 59’u tutuklu 414 sanıklı dev İBB davasının 64. celsesinde mahkeme heyeti, aralarında görevden uzaklaştırılan Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney'in de bulunduğu 6 isim hakkında tahliye kararı verdi.

11 aylık esaretin ardından özgürlüğüne kavuşan Güney, sosyal medya hesabı X üzerinden gerçekleştirdiği ilk paylaşımla Beyoğlu halkına ve ailesine selam gönderdi.

'11 AY SONRA BİZ... GÜNAYDIN BEYOĞLU'M'

Güney, ailesiyle birlikte çekilen bir fotoğraf paylaşarak “11 ay sonra biz... Günaydın ailem. Günaydın Beyoğlu’m” ifadelerini kullandı.

İBB Davasında Flaş Gelişme: İnan Güney Dahil 6 Kişi Tahliye EdildiİBB Davasında Flaş Gelişme: İnan Güney Dahil 6 Kişi Tahliye EdildiGüncel

Kaynak: ANKA

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