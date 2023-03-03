Taha Duymaz'ın hesabından yapılan paylaşım tepki çekti

Ünlü fenomen Taha Duymaz’ın hesabından yapılan paylaşımlara tepki yağdı.

Taha Duymaz'ın hesabından yapılan paylaşım tepki çekti - Resim: 1

Yaptığı yemek videolarını paylaşarak fenomen olan Taha Duymaz, depremde Hatay'da enkaz altında kalmış ve depremin 12. gününde Duymaz'ın cansız bedenine çıkarılmıştı.

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Taha Duymaz'ın hesabından yapılan paylaşım tepki çekti - Resim: 2

Duymaz'ın enkaz altında kaldığının öğrenildiği ilk andan, cansız bedenine ulaşılana kadar geçen sürede ise hakkında sosyal medyada çok sayıda iddia ortaya atılmış ve farklı isimlerin katıldığı tartışmalar yaşanmıştı.

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Taha Duymaz'ın hesabından yapılan paylaşım tepki çekti - Resim: 3

TAHA'NIN ANISINA

Ünlü fenomenin vefat haberinin gelmesinin ardından son olarak YouTube hesabından bir paylaşım yapıldı. 2 gün önce paylaşılan videonun başlığı ise "Taha Duymaz anısına derleme videoları..." oldu.

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Taha Duymaz'ın hesabından yapılan paylaşım tepki çekti - Resim: 4

Yayınlanan videonun başında ise "Merhaba arkadaşlar. Taha Duymaz'ın videolarını bir arada toplu şekilde güzel bir anı olarak kalması için derleme videosu yapmak istedim." yazısı yer aldı.

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