Taha Duymaz'ın hesabından yapılan paylaşım tepki çekti
Ünlü fenomen Taha Duymaz’ın hesabından yapılan paylaşımlara tepki yağdı.
Yaptığı yemek videolarını paylaşarak fenomen olan Taha Duymaz, depremde Hatay'da enkaz altında kalmış ve depremin 12. gününde Duymaz'ın cansız bedenine çıkarılmıştı.
Duymaz'ın enkaz altında kaldığının öğrenildiği ilk andan, cansız bedenine ulaşılana kadar geçen sürede ise hakkında sosyal medyada çok sayıda iddia ortaya atılmış ve farklı isimlerin katıldığı tartışmalar yaşanmıştı.
TAHA'NIN ANISINA
Ünlü fenomenin vefat haberinin gelmesinin ardından son olarak YouTube hesabından bir paylaşım yapıldı. 2 gün önce paylaşılan videonun başlığı ise "Taha Duymaz anısına derleme videoları..." oldu.
Yayınlanan videonun başında ise "Merhaba arkadaşlar. Taha Duymaz'ın videolarını bir arada toplu şekilde güzel bir anı olarak kalması için derleme videosu yapmak istedim." yazısı yer aldı.