Tabancası ile Kendini Karnından Vuran Kişi Hayatını Kaybetti

Karabük’te ruhsatsız tabanca ile karın bölgesinden kendini vuran bir kişi, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

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Tabancası ile Kendini Karnından Vuran Kişi Hayatını Kaybetti

Edinilen bilgiye göre, olay merkeze bağlı Cumayanı köyünde meydana geldi. Ailevi sorunları nedeniyle eşi kendisini terk eden İbrahim Şengül (29), ruhsatsız tabanca ile karın bölgesine bir el ateş etti. Silah sesini duyan yakınları tarafından kanlar içinde bulunan Şengül, kaldırıldığı Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde ameliyata alındı. Durumu ağır olan Şengül, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Yaşanan olay sonrası bölgeye giden jandarma ekipleri olayda kullanılan tabancanın kuru sıkıdan çevrilme olduğunu tespit ederken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA

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