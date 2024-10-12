Suyun İçerisinde Tespit Edildi! Sakın İçmeyin, Ciddi Sağlık Sorunlarına Neden Oluyor

SUYU KAYNATMA UYARISI

Bu uyarı, Venray, Bergen ve Horst aan de Maas belediyelerindeki yaklaşık 13.750 haneyi etkiliyor. Suyu kaynatma gerekliliği içme, diş fırçalama, yemek pişirme ve hayvanlar için kullanılan su için geçerli fakat duş almak, temizlik ve bulaşık yıkamak gibi işlemlerde suyun kaynatılması gerekmiyor. WML, kaynatma tavsiyesinin en azından bu hafta sonu geçerli olacağını belirtti.