Suyun İçerisinde Tespit Edildi! Sakın İçmeyin, Ciddi Sağlık Sorunlarına Neden Oluyor
O ülkede çeşme suyunda e.coli bakterisi bulundu. Yetkililer musluk suyunun kaynatılmadan tüketilmemesi yönünde uyarıda bulundu.
Kaynak: Haber Merkezi
Limburg Su Şirketi (WML), Noord Limburg'daki Venray ve çevresinde çeşme suyunda E. coli bakterisi tespit edildiğini açıkladı. Cuma akşamı yapılan uyarıya göre, bölgedeki vatandaşların hafta sonu boyunca içme sularını kullanmadan önce üç dakika kaynatmaları önerildi.
MİDE VE BAĞIRSAK SORUNLARINA YOL AÇABİLİR
Yapılan kontrollerde suyun hafif düzeyde E. coli bakterisi ile kirlendiği belirlendi. WML, bakterinin düşük yoğunlukta olduğunu ancak risk almamak adına bu uyarıyı yaptığını belirtti. Özellikle bağışıklık sistemi zayıf olan bireylerin mide ve bağırsak sorunları yaşayabileceği vurgulandı.
SUYU KAYNATMA UYARISI
Bu uyarı, Venray, Bergen ve Horst aan de Maas belediyelerindeki yaklaşık 13.750 haneyi etkiliyor. Suyu kaynatma gerekliliği içme, diş fırçalama, yemek pişirme ve hayvanlar için kullanılan su için geçerli fakat duş almak, temizlik ve bulaşık yıkamak gibi işlemlerde suyun kaynatılması gerekmiyor. WML, kaynatma tavsiyesinin en azından bu hafta sonu geçerli olacağını belirtti.