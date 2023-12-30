Suudi Arabistan'daki Atatürk mesajı

Suudi yetkililerin Riyad'da oynanacak GS-FB arasındaki Süper Kupa maçında Atatürk'e baraj kurmak istemesi ve her iki kulübün bu tavra karşılık maça çıkmayarak ülkeye geri dönmesi Prof. Dr. Alp'in projesini akla getirdi.

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Suudi Arabistan'daki Atatürk mesajı

GERÇEK GÜNDEM- Prof. Dr. Ahmet Vefik Alp, Suudi Arabistan'daki Türk Büyükelçiliğinin mimarı. Geçtiğimiz yıllarda yaşamını yitiren ünlü şehirci ve mimar, Suudi devlet yetkililerinin Ankara'daki resmi temasları sırasında Anıtkabir'e ziyaret yapmamalarına tepki olarak Riyad'daki Türk Büyükelçiliği binasını Anıtkabir'e benzeterek tasarlamıştı.

Suudi yetkililerin Riyad'da oynanacak GS-FB arasındaki Süper Kupa maçında Atatürk'e baraj kurmak istemesi ve her iki kulübün bu tavra karşılık maça çıkmayarak ülkeye geri dönmesi Prof. Dr. Alp'in projesini akla getirdi.

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