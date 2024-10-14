Süt ve Süt Ürünleri Neden Markette Arka Raflara Koyulur? Nedenini Duyunca Çok Şaşıracaksınız

Raf Düzeni: Raflardaki ürünlerin yerleşimi de satışları etkiliyor. Yeni çıkan veya tanıtımı yapılan ürünler genellikle göz hizasında ve rafın ortasında yer alıyor.

Sıra Bekleme Alanları: Kasa önündeki sıralarda beklerken, genellikle atıştırmalıklar, dergiler veya küçük hediyelik eşyalar gibi ürünler sergileniyor. Bu da müşterilerin beklerken alışveriş yapma isteklerini artırıyor.