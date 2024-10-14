Süt ve Süt Ürünleri Neden Markette Arka Raflara Koyulur? Nedenini Duyunca Çok Şaşıracaksınız
Süt ve süt ürünleri gibi temel ihtiyaçlarımız için gittiğimiz reyonlar, çoğunlukla mağazanın en uzak köşelerinde yer alıyor. Bu durumun tesadüf değil. Nedenini duyunca çok şaşıracaksınız.
Kaynak: Haber Merkezi
Süt, ekmek ve yumurta gibi temel gıdalar genellikle alışveriş listelerimizin ilk maddelerini oluşturur. Marketler, bu durumu avantaja çevirerek, bu ürünleri mağazanın arka kısımlarına yerleştiriyor. Böylece müşterileri tüm mağazayı dolaşmaya yönlendiriyorlar.
Uzun bir yolculuk sırasında, gözlerine çarpan diğer ürünleri de sepete ekleme olasılığı artıyor. Harvard Üniversitesi'nden bir araştırmacının belirttiğine göre, marketler bu stratejiyle alışveriş alışkanlıklarını şekillendirmeyi amaçlıyor.
MARKETLERİN PSİKOLOJİK ETKİLERİ
Marketler, ürünlerin yerleşiminden mağaza düzenine kadar birçok unsuru, müşteri davranışlarını etkilemek üzere tasarlıyor.
Göz Hizası Kuralı: En yüksek kar marjına sahip ürünler genellikle göz hizasında konumlandırılıyor. Böylece, bu ürünler müşterilerin dikkatini daha kolay çekiyor.
Raf Düzeni: Raflardaki ürünlerin yerleşimi de satışları etkiliyor. Yeni çıkan veya tanıtımı yapılan ürünler genellikle göz hizasında ve rafın ortasında yer alıyor.
Sıra Bekleme Alanları: Kasa önündeki sıralarda beklerken, genellikle atıştırmalıklar, dergiler veya küçük hediyelik eşyalar gibi ürünler sergileniyor. Bu da müşterilerin beklerken alışveriş yapma isteklerini artırıyor.