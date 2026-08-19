Süt Kamyonu Ormanı Yaktı, Alevler Şehir Sınırını Aştı: Balıkesir’deki Yangın Kütahya’ya İlerliyor!

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Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde öğle saatlerinde başlayan yangın kabusu, rüzgarın da etkisiyle komşu il sınırlarını tehdit etmeye başladı. Saat 14.00 sularında Sındırgı-Simav kara yolu kırsal Düvertepe Mahallesi mevkiinde seyir halindeki bir süt kamyonunda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Kamyondan yükselen alevler, kuraklık ve rüzgarın etkisiyle yol kenarındaki asırlık çam ormanlarına sıçradı.

ALEVLER İKİ İLİN SINIRINI KUŞATTI

Rüzgarın şiddetiyle kısa sürede geniş bir alana yayılan yangın, Düvertepe, Osmanlar ve Şapçı köylerinin arazilerini etkisi altına aldı. Yangının yönünün, coğrafi olarak sarp yamaçlara sahip olan Kütahya'nın Simav ilçesi sınırına doğru hızla büyüdüğü bildirildi.

12 HAVA TAŞITI BARAJI ÜS YAPTI

Sarp ve dağlık yamaçlar nedeniyle karadan müdahalenin neredeyse imkansızlaştığı noktalar için havacılık ekipleri teyakkuza geçirildi. Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğü koordinesinde yürütülen operasyonda:

6 yangın söndürme uçağı ve 6 helikopter havadan aralıksız söndürme sortisi yapıyor.

Hava araçları, yangın bölgesine en yakın su kaynağı olan Çaygören Barajı’ndan aldıkları tonlarca suyu alevlerin üzerine boşaltıyor.

MADEN OCAKLARI DA SEFERBER OLDU

Alevlerin önünü kesmek için 60 arazöz, 3 dev iş makinesi ve 300'den fazla personel sahaya indi. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi, Sındırgı Belediyesi ekipleri ve orman işçilerinin yanı sıra bölgede faaliyet gösteren maden ocaklarından gelen iş makineleri ile ellerine tırmık ve kürek alan köylüler de itfaiye ekiplerinin yanında omuz omuza mücadele veriyor.

Kaynak: AA-DHA-İHA